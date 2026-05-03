David Benavidez vs. Gilberto “Zurdo” Ramírez: “El Monstruo Mexicano” sorprende con lujosa indumentaria diseñada por Willy Chavarria

¡Un diseño de lujo! Este sábado, 2 de mayo, David Benavidez se medirá ante Gilberto “Zurdo” Ramírez por los títulos mundiales de OMB y AMB en peso crucero. Para el combate de esta noche, “El Monstruo Mexicano” portará una impresionante y lujosa indumentaria diseñada por nada más y nada menos que el reconocido Willy Chavarria.

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Así es la costosa indumentaria de David Benavidez para su pelea contra Gilberto “Zurdo” Ramírez

A través de su cuenta oficial de Instagram, Willy compartió imágenes exclusivas de la indumentaria de David Benavidez. El diseño incluye impresionantes rosas pintadas a mano sobre vides que simulan un alambre de púas, así como un estampado de la Virgen de Guadalupe, los colores típicos de la bandera mexicana, gallos de pelea y, por su puesto, su nombre. ¡Checa el diseño!

¿Quién es Willy Chavarria, el diseñador de la indumentaria de David Benavidez?

Willy Chavarria es uno de los rostros más destacados de la moda en el panorama actual. Nacido en Huron, California, el reconocido diseñador de modas cuenta con su propia marca. Previo al lanzamiento de la misma, se desempeñó como vicepresidente senior de diseño en Calvin Klein. También ha lanzado colaboraciones con varias marcas de ropa, incluidas deportivas y casuales.

De lujo: ¿Cuánto costó la indumentaria de David Benavidez en su pelea de HOY, 2 de mayo?

Teniendo en cuenta que se trató de un diseño completamente personalizado, con materiales de primer nivel y hecho a la medida por uno de los nombres más importantes en la industria de la moda, la indumentaria usada por David Benavidez en su pelea de HOY, 2 de mayo, no es para nada barata. Si bien no se ha revelado el precio exacto de manera oficial, estimaciones sugieren que podría tener un costo aproximado de $80,000 pesos mexicanos o, incluso, más al tratarse de una pieza única.

¿A qué hora y en dónde ver la pelea de David Benavidez vs. Gilberto "Zurdo" Ramírez?