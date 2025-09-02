David Medrano confirma el Estadio en el que se jugará el Clásico Nacional: América vs Chivas

Este lunes 1 de septiembre de 2025, David Medrano reveló el Estadio en el que se jugará el Clásico Nacional, América vs Chivas, luego de la sanción que recibió de la alcaldía Benito Juárez de jugar a puerta cerrada ante Pachuca.

Nuestro colaborador Medrano detalló que el Clásico Nacional se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes a pesar de que la directiva del América consideró llevarse el partido a otro estadio pero no será posible.

El colaborador de TV Azteca detalló que consideraron llevarlo al Estadio Cuauhtémoc o al Estadio Corregidora pero no es posible porque en el Estadio de Puebla, el jueves y viernes previo al juego será el concierto de Shakira, sería imposible desarmar en 24 horas todo el escenario y la cancha podría estar en malas condiciones y en el Estadio Corregidora jugará Gallos Blancos de local ante Rayados.

“La posibilidad de o llevarlo al Estadio Cuauhtémoc o al Corregidora de Querétaro con el paso de las horas de han dado cuenta que no se puede.

Y es que en Puebla jueves y viernes previo al partido de llevará acabo el concierto de Shakira en el Estadio Cuauhtémoc. Imposible desarmar en menos de 24 horas y el corregidora va a jugar Gallos Blancos de local contra Rayados de Monterrey.

Ante tal situación lo único que queda es reunirse con la alcaldía, lo cual ocurrirá en las próximas horas. Fumar la pipa de la paz, que todo regrese a la normalidad y que el sábado 13 se juegue el américa vs chivas en el Estadio Azulcrema.”

El Clásico se jugará en el Estadio del América. Las opciones de llevarlo a otro estadio son complicadas. pic.twitter.com/hohlAHELj7 — david medrano felix (@medranoazteca) September 1, 2025

La fecha en que se juega el América vs Chivas

El juego de América vs Chivas se disputará el sábado 13 de septiembre del 2025 en punto de las 21:15 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los deportes.

Así llegarán América y Chivas

Para el Clásico Nacional, ambos llegaran de la fecha FIFA con la posibilidad de alguna baja por lesión de los convocados a selección. América llegará en el segundo lugar de la tabla con 17 puntos y cuatro victorias de forma consecutiva.

Mientras que, Chivas llegaría en el lugar 16 de la tabla con cuatro puntos al tener una victoria, un empate y cuatro derrotas.