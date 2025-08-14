David Medrano confirma al primer refuerzo de Diego Cocca en Atlas

Diego Cocca regresó al Atlas de Guadalajara con un fichaje bajo la manga para enderezar a unos Rojinegros que no la han pasado nada bien en el Torneo Apertura 2025 y cayeron eliminados en la Leagues Cup. Rubén Duque, conferencista, motivador y entrenador de Rugby es el primer fichaje del director técnico argentino para esta nueva etapa en el club tapatío.

De acuerdo a información de nuestro periodista David Medrano, el speaker nacido en España trabajará con el primer equipo del Atlas en busca de ayudarles en el tema mental para que puedan rendir mejor en el campo de juego. De hecho, se confundió que en el anterior semestre que el motivador de Javier Chicharito Hernández; Diego Dreyfus pudo haber trabajado con los Rojinegros.

El CV de Rubén Duque

Speaker Internacional, Tallerista y Coach personal y de equipos para empresas del prestigioso grupo del Fortune 500.

Coach de Atletas Olímpicos y entrenadores profesionales.

TEDx Speaker en dos ocasiones

Entrenador de la Selección Mexicana de Rugby.

Director Deportivo de la Federación Mexicana de Rugby

Director de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Rugby

Director de Formación de la Federación Mexicana de Rugby

Co Director Deportivo de la Federación Española de Rugby

Entrenador de diversas Selecciones Españolas de Rugby de diferentes edades y ramas (masculino y femenino)

Director de la Academia Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Española de Rugby

El debut de Cocca con Atlas

El domingo 17 de agosto será la presentación oficial en cancha del ex director técnico con su club en el partido ante los Gallos Blancos de Querétaro. De hecho, los ahora Rojinegros de Cocca se enfrentarán al peor club en lo que va del Torneo Apertura 2025. Los pupilos de Benjamín Mora no han sumado unidades en cuatro partidos con una diferencia de menos siete tantos.

Después de su visita a la Corregidora, recibirán en el Estadio Jalisco a las Águilas del América de Andre Jardine y justamente ese partido p odría ser la primera aparición de Allan Saint-Maximin en el futbol mexicano.

