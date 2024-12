¿Se queda en Chivas? David Medrano revela la problemática de Cruz Azul para concretar el fichaje de Jesús Orozco

El conjunto de Cruz Azul busca poder cerrar el fichaje de Jesús Orozco como refuerzo para el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Desde hace varios días, se conoce que la Máquina tendrá que pagarle a Chivas la cláusula de rescisión por el defensor, situación que no ha terminado por concretarse.

El pasado viernes 20 de diciembre del 2024, el periodista David Medrano detalló, en uno de sus videos publicados en su TikTok, los detalles del movimiento de Chiquete al conjunto Celeste y lo que hace falta para que se concrete el fichaje.

La llegada de Chiquete Orozco está trabada



Medrano explicó en su video que la llegada de Chiquete a Cruz Azul se encuentra atorada por la forma de pago de la cláusula de rescisión de contrato. En primera, reveló que no hay negociaciones entre ambos equipos porque Chivas no quería vender al jugador y su salida se va a dar porque la Máquina va a pagar la cláusula.

“Se atoró, no es ni negociación, la transferencia de Chiquete a Cruz Azul por un problema de forma de pago. No hay negociaciones entre Cruz Azul y Chivas, porque Chivas entiende que no tiene que haber negociaciones porque Guadalajara no quería vender al jugador y Cruz Azul va a pagar la Cláusula de rescisión. En ese entendido, no hay negociaciones.

Chivas lo que espera es que pague los 11 millones de dólares, poquito más de 200 millones de pesos.”

Es por eso que, el rebaño espera que paguen los 11 millones de dólares pero el equipo Celeste estaría buscando la forma de que puedan ser el pago en mensualidades, situación que la directiva rojiblanca no piensa aceptar y la única solución por el momento es que Cruz Azul termine pagando toda la cantidad.

“Y a través de los representantes del jugador les han dicho que Cruz Azul pretendería pagarlo en mensualidades. ¿Qué hasta cuántas mensualidades podrían diferir el pago? Y Chivas ha dicho no, en una sola exhibición, en un pago, como lo establece” explicó David Medrano en su video.”

Por último, si no se realiza el pago en los próximos días, Chiquete tendrá que presentarse a entrenar con Chivas al tener contrato con el equipo.

“Si no cae la lana, a presentarse a entrenar con Chivas porque tiene contrato. El muchacho se ha ausentado de los entrenamientos y ya en Chivas se pusieron firmes en la postura”.