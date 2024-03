Último momento: David y Victoria Beckham nominados a los premios BAFTA

Además de ser una estrella del futbol, de tener millones de dólares, ser dueño del Inter Miami, David Beckham ahora aspira a ganar un premio BAFTA. Y lo podría obtener al lado de su esposa, Victoria Beckham.

La famosa pareja integrada por el ex futbolista y la ex integrante de las Spice Girls, recibió su primera nominación a los BAFTA de televisión gracias a su icónico momento en su docuserie donde hablaron sobre la “clase trabajadora”.

El ex futbolista del Manchester United y del Real Madrid tiene 48 años, y la ex Spice Girl, tiene 49, y son nominados para llevars el premio en la categoría de Momento Memorable por dicha escena en su documental.

La docuserie se estrenó en octubre de 2023 y ofreció a los fans de ambos una visión muy cercana de su matrimonio, de su etapa como novios, de la viuda familiar y de la carrera futbolística de David.

El momento por el que están nominados generó muchas reacciones de los fans, Victoria dice ante la cámara que sus orígenes eran de una familia de “clase trabajadora”, pero David interrumpe y dice que su padre solía llevar a Victoria al colegio en un Rolls-Royce.

La famosa escena generó muchos memes y se convirtió por varios días en tema de conversación y la serie tuvo más vistas tras esas publicaciones. Incluso, la pareja apareció en un comercial de una cadena de entrega de comida a domicilio y Victoria utilizó una playera que decía “Mi padre tenía un Rolls-Royce”.

Compiten con series como Doctor Who y The Last of Us

La escena de los Beckham, compite con momentos de series como Doctor Who, Happy Valley, la historia de Bill y Frank en The Last of Us, otra escena de la serie The Piano, así como la muerte de Logan Roy en Succession.

La votación para el Momento más Memorable de una serie, cerrará el martes 9 de abril y el ganador se dará a conocer en la entrega de premios BAFTA Television que se realizará el próximo domingo 12 de mayo.