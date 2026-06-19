Davoo Xeneize, streamer argentino, explica por qué a Cristiano Ronaldo le va peor que a Messi y su objetividad conmueve

En la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya se dio una gran diferencia entre los dos GOAT’s en la primera fecha. Pues en Argentina vs. Argelia, Lionel Messi marcó el hat-trick que lo posiciona como el máximo goleador histórico de los mundiales. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo tuvo un pésimo desempeño en Portugal vs. RD Congo. El streamer Davoo Xeneize habló de eso.

Con una objetividad que conmueve, el streamer que se suele burlar de México esta vez fue muy juicioso a la hora de explicarle a su audiencia lo que él observa de diferente en el trato de la selección de Argentina a Messi con relación a la selección de Portugal a Cristiano. Davoo entiende que la diferencia pasa en la admiración de sus compañeros hacia cada uno.

Crédito: Mexsport

En Argentina aman a Messi pero en Portugal no a Cristiano Ronaldo, según Davoo Xeneize

“Los jugadores de Portugal no enaltecen a Cristiano Ronaldo, como sí lo hacen los argentinos con Messi. En Argentina hay respeto, admiración, endiosamiento de los compañeros hacia Messi. A Bruno Fernandes y a Vitinha no les interesa Cristiano. Nuestros jugadores son conscientes del fuera de serie que tienen en su equipo y están agradecidos a la vida de eso. Y en Portugal no pasa”, dijo Davoo.

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El calendario de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes, 16 de junio de 2026 – Fecha 1 – Argentina 3-0 Argelia – Kansas City Stadium (Kansas City, Estados Unidos) – 19:00 horas — Grupo J

Lunes, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Argentina vs. Austria – Dallas Stadium (Dallas, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo J

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Argentina vs. Jordania – Dallas Stadium (Dallas, Estados Unidos) – 20:00 horas — Grupo J

Cristiano Ronaldo no puede llevar a su equipo al triunfo Portugal vs RD Congo.|Jonathan Duenas/MEXSPORT

El calendario de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Portugal 1-1 República Democrática del Congo – Houston (Estados Unidos) — Grupo K

Martes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Portugal vs. Uzbekistán – Houston Stadium (Estados Unidos) — Grupo K

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Portugal vs. Colombia – Miami (Estados Unidos) — Grupo K

🔥🇵🇹 “Los jugadores de Portugal ni en pedo enaltecen a Cristiano Ronaldo, como si lo hacen los argentinos con Messi. A Bruno Fernandes le chupa un huevo Cristiano. Nuestros jugadores son conscientes del fuera de serie que hay en Argentina y en Portugal no pasa” - Davo Xeneize https://t.co/LbCbC0JCYX pic.twitter.com/7bXN7uVkxz — PaseClave (@paseclave__) June 18, 2026

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