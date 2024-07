¿Cómo fue el debut de Fidel Barajas y Omar Govea con Chivas?

Chivas comenzó su camino en el Torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX con un empate a cero ante Toluca en el Estadio Akron. El encuentro marcó el debut de dos de sus refuerzos para este certamen: el joven extremo Fidel Barajas y el experimentado mediocampista Omar Govea.

Barajas, de 18 años y proveniente del Real Salt Lake, entró al minuto 80 en sustitución de Cade Cowell. A pesar de su corta participación, el juvenil rojiblanco dejó una grata impresión. En sus 10 minutos en el campo, completó 5 de 7 pases, realizó un disparo a puerta y recuperó un balón.

Te puede interesar: Chivas: ¿Se esperan más refuerzos en el Apertura 2024?

La opinión de Gago sobre los refuerzos de Chivas

“Fidel lo vengo analizando casi un mes de todos los partidos que jugó", dijo el técnico Fernando Gago sobre el desempeño de Barajas. “Tiene características de muchas situaciones uno contra uno, tiene mucho juego asociado y es determinante a pesar de su juventud. En la semana lo vi muy bien, obviamente que todavía le falta trabajo, pero entró muy bien. Es un chico joven con mucha proyección”.

Por su parte, Govea, quien llegó a Chivas procedente de Rayados de Monterrey, tuvo una participación más corta, ingresando al minuto 88 en lugar de Roberto Alvarado. El mediocampista de 28 años completó sus dos pases intentados con éxito.

“Omar nos va a dar muchísimo durante todo el campeonato”, afirmó Gago sobre Govea. “Es un jugador que tiene capacidad de ver un pase que parece difícil y lo encuentra, tiene buen cambio de orientación y va a ser un jugador que nos va a aportar mucho”. Finalizó el estratega del Rebaño Sagrado.

Los refuerzos de Chivas que aún no debutan

De las nuevas incorporaciones hay dos que todavía no tienen participación con el primer equipo. Daniel Aguirre que llegó del Galaxy tuvo que ser intervenido por varicocele y no estará disponible al menos un mes. Por su parte, Bruce El-Mesmari no fue considerado en la convocatoria para este compromiso.

Te puede interesar: VIDEO: La INCREÍBLE falla de ‘Chicharito’ Hernández contra el Toluca