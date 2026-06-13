Memo Ochoa acecha, pero esta increíble marca respalda a Tala Rangel en México

Tras un satisfactorio debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de ganarle por 2 a 0 a Sudáfrica, el conjunto dirigido por Javier Aguirre sumó una nueva valla invicta con Rangel como protagonista. Ahora, con la segunda fecha ya a la vista, la disputa por la custodia de los tres palos del combinado nacional parecería tener otro nuevo capítulo con el Tala Rangel y el Memo Ochoa como los máximos protagonistas.

Nuevas reglas para los arqueros de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Rangel corre con ventaja por sobre el Memo Ochoa, ya que tuvo una aceptable actuación frente al combinado sudáfricano, sin embargo la expereiencia del portero surgido en las Águilas del América siempre es una presión constante.

Por su parte, el ´Tala' cuenta con un respaldo que se traslada a las estadísticas, ya que ha disputado un total de 15 partidos con la Selección Mexicana, alternando entre titularidades o suplencias y de esos 15 partidos, en 9 ha logrado dejar su arco en cero y esto es lo que lo mantiene a Rangel como la principal opción de Javier Aguirre para defender la portería del combinado nacional.

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Así le fue a la Selección Mexicana con Rangel en el arco

Uruguay 4-0 México | Jugó los 90′



México 3-0 Nueva Zelanda | Jugó los 90′



Suiza 4-2 México | Jugó los 90′



México 2-2 Corea del Sur | Jugó los 90′



México 1-1 Ecuador | Jugó los 90′



México 0-0 Uruguay | Jugó los 90′



Panamá 0-1 México | Jugó los 90′



Bolivia 0-1 México | Jugó los 90′



México 4-0 Islandia | Jugó los 90′



México 0-0 Portugal | Jugó los 90′



México 1-1 Bélgica | Jugó los 90′



México 2-0 Ghana | Jugó 45′



México 1-0 Australia | Jugó 45′



México 5-1 Serbia | Jugó los 90′



México 2-0 Sudáfrica | Jugó los 90′

Ahora, Rangel tendrá que defender la portería del combinado nacional el próximo jueves 18 de junio vs Corea del Sur en lo que parece ser la prueba más fuerte que deberá afrontar en la fase de grupos.