Inglaterra: Especial momento vivirá Declan Rice en su partido 50

El mediocampista Declan Rice tiene 25 años y es una gran figura de la actual campaña del Arsenal en la Premier League. Además, Declan se a convertido en pieza clave en el combinado de “La Rosa” desde que debutó con la escuadra mayor en 2019.

Hace unas horas se confirmó que será el capitán de Inglaterra por primera vez. El centrocampista llevará el brazalete de capitán, ante las bajas por lesión de Harry Kane y Kyle Walker.

“En mi juego internacional número 50, salir en Wembley delante de mi familia y amigos, es un gran honor, estoy un poco sin palabras. Es un momento muy especial, será un honor. Me quedé sin palabras cuando [Gareth Southgate] me dijo que iba a ser capitán”, dijo Declan Rice en la conferencia de prensa.

El camino de Rice en el Seleccionado de Inglaterra

Declan debutó contra la República Checa hace casi cinco años, luego de cambiar su lealtad internacional, pues había jugado en tres ocasiones para la República de Irlanda. Desde su debut, ya jugó la Final de la Eurocopa 2020 con Inglaterra y llegó a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

“He crecido mucho como jugador y persona desde que llegué al grupo. A medida que ha pasado el tiempo he jugado más partidos importantes, más partidos en torneos importantes. He disfrutado cada momento”, agregó Declan Rice ante la prensa.

Preocupan las bajas a Gareth Southgate

El técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, tiene problemas para definir el 11 inicial, debido a las bajas por lesión. Harry Kane, Kyle Walker, Harry Maguire y Sam Johnstone están descartados para el partido ante Bélgica.

“Es un número increíble el que no está disponible para nosotros. No he experimentado eso antes, pero significa que hay oportunidades para otras personas. No puedes preocuparte por lo que no tenemos. Hay que seguir adelante. Hay muchas razones diferentes para esas lesiones”, señaló el técnico de Inglaterra.

