Charly Rodríguez da la clave para superar al América el próximo domingo

Cruz Azul y América se juegan el pase a la final del futbol mexicano el próximo domingo.

Cruz Azul y América dejaron todo para la vuelta de la semifinal del futbol mexicano y se fueron con empate sin goles en el primer capítulo de la serie en la cancha del estadio azul.

¿Qué dijo Charly Rodriguez?

Tras el empate sin anotaciones, el futbolista de Cruz Azul, Charly Rodríguez habló de lo cerrado que fue el encuentro y aseguró que en la vuelta habrá más espacios por la necesidad de América de buscar el triunfo.

“Creo que es un partido que así íbamos a esperar, sería un partido cerrado, ahora a esperar la vuelta, el partido se tiene que abrir un poco más, a descansar y prepararnos, al final hay que buscar ganarnos, ahí en donde tenemos que ser inteligentes, y aprovechar eso, con nuestro estilo, nos gusta tener la pelota”, mencionó Charly Rodríguez.

Palabras de Lolo Faravelli

Por otro lado Lorenzo Faravelli confesó que tal vez la monotonía del juego aburrió a más de un espectador pero dentro de la cancha se vivió un partido muy peleado.

“Esperábamos un partido así, sabíamos que como había jugado América vs Toluca, preparamos el partido. Ellos iban a esperar un error nuestro, en él segundo tiempo fueron mejor ellos. Su postura no la sé, la nuestra será avanzar, nosotros no vamos a modificar nuestra esencia. Nosotros tenemos una propuesta, una forma, y el rival que está en frente, América o el que sea nosotros tenemos que intentar redoblarla, es un equipo con una jerarquía, fue un partido cerrado y parejo”, finalizó.

La vuelta será el próximo domingo a las 19:00 hasta y lo podrás disfrutar a través de la pantalla de Azteca Deportes

