“Decepcionados de no llevarnos la victoria” Heimir Hallgrímsson, DT de Jamaica

México vs Jamaica empataron a dos goles en la jornada 6 de la Liga de Las Naciones de la CONCACAF en un partido que lo comenzó ganando la escuadra visitante gracias a un fenomenal disparo de larga distancia Bobby Reid apenas al minuto 8. Inclusive el técnico de la Selección Jamaicana, Heimir Hallgrímsson, reconoció el talento de su jugador para la pincelada del partido;

“Esto es algo que sucede en una vez en la vida, fue la cereza del pastel y una gran definición, de primer nivel”

RESUMEN: México 2-2 Jamaica en el Estadio Azteca | CONCACAF Nations League

Te puede interesar: ¡Califica a Diego Cocca en sus dos primeros partidos con México!

México empató la pizarra con un gol de Orbelín Pineda y aunque tuvo la selección azteca la mayor parte del dominio en un autogol de Edson Álvarez nuevamente los ‘Reggae Boys’ se pusieron al frente 2-1. Al final de la primera parte Hirving ‘Chucky’ Lozano consiguió empatar la pizarra gracias a un penalti.

Por esta situación Jamaica se va de México con una igualada que les sabe a derrota, teniendo en cuenta que fueron dos veces arriba en el marcador.

Las palabras de Heimir Hallgrímsson, DT de Jamaica

“Creo que no tuvimos suerte porque tuvimos muchas oportunidades buenas, muchos contra ataques y jugadas que debimos definir mejor, estamos decepcionados de que no anotamos más goles, obviamente México también tuvo las suyas. Creo que tenemos que mejorar en los detalles. Pero decepcionados porque no llegamos a las semifinales de la Liga de las Naciones de la CONCACAF.”

“Siempre es un equipo difícil de enfrentar, grandes cualidades individuales, cambios de velocidad. Los vi en el Mundial y merecían pasar más allá de la Fase de grupos. Pero ya tienen un nuevo técnico creo que será interesante verlo y ver como desarrolla a los futbolistas. “– Hallgrímsson

México, Estados Unidos y Canadá al ser sede del Mundial de 2026 ya están clasificados al Mundial, situación que le abre la puerta a Jamaica de soñar en disputar una Copa del Mundo.

¡EMPATE VIBRANTE EN EL AZTECA! ⚽️



México divide unidades con Jamaica con un 2-2 y clasifica al Final Four de la Nations League#México #Jamaica #ConMiGente #SelecciónMexicana #Azteca pic.twitter.com/O95YFj9xAm — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 27, 2023

Te puede interesar: ¿Contra quién jugaría México en el Final Four de la CONCACAF Nations League?

“Es una gran oportunidad para nosotros de clasificar a una Copa del Mundo teniendo en cuenta que México, Estados Unidos y Canadá ya están clasificados haremos lo que esté en nosotros para conseguirlo, todavía falta mucho camino por delante. Creo que podemos rescatar muchas cosas positivas del día de hoy, fue un gran partido por parte de los dos equipos, mostramos mucho carácter.” - Leon Bailey

“Este es mi primer partido oficial, apenas va a empezar nuestro viaje. Pero al ver las cualidades técnicas de los jugadores creo que no sólo llegaremos al mundial del 2026, creo que podemos hacer algo grande en esa Copa del Mundo” - Hallgrímsson.