Picantes palabras del DT de Sudáfrica sobre México: “No sabían qué hacer con el balón”
Hugo Broos aseguró que logró acorralar a la Selección Mexicana en ciertos tramos del partido
A pesar de la derrota en su debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos, destacó puntos positivos del duelo contra México. El trámite fue una pesadilla para los africanos: dos jugadores expulsados y derrota por 2-0 en su primer partido de la justa mundialista. Sin embargo, el cuerpo técnico de los Bafana Bafana destacó la actitud de su equipo en ciertos tramos del partido.
Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez le dieron la primera victoria a México en el Estadio CDMX durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. No obstante, Broos remarcó que el marcador final no refleja del todo el rendimiento defensivo que tuvo el combinado africano ante los coanfitriones del certamen internacional destacando que, por momentos, el equipo azteca “no sabía qué hacer con el balón”.
Hugo Broos asegura que México se vio acorralado ante Sudáfrica
Luego de la derrota de los Bafana Bafana, el técnico belga asistió a la conferencia de prensa y, además de resaltar que se enfrentaron a un gran equipo, destacó que Sudáfrica logró contrarrestar el ataque de la Selección Mexicana en más de una ocasión.
"Estás jugando un Mundial, estás jugando contra un equipo realmente bueno, pero hicimos un buen partido", declaró el entrenador en primera instancia, pero luego remató: "Vi a un México desesperado. No sabían qué hacer con el balón. La organización defensiva fue perfecta".
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En el plano estadístico, Sudáfrica no salió favorecido en el duelo contra México. Comenzó el torneo con derrota y dos goles en contra, además de perder Sphephelo Sithole y Themba Zwane para el próximo duelo contra República Checa por expulsión. Mientras tanto, la Selección Mexicana podrá llegar al segundo partido contra Corea del Sur con mayor tranquilidad.
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