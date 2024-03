Las declaraciones de la pelea ‘Canelo’ vs Munguía

El miércoles en Los Angeles, se presentaron el campeón indiscutido de peso supermediano, ‘Canelo’ Álvarez, acompañado de su equipo de trabajo, además del rival del 4 de mayo, Jaime Munguía, para celebrar una conferencia de prensa oficial, rumbo al pleito.

Canelo, de 33 años de edad, se mide después de muchos años, luego de haber enfrentado en 2017 a Julio César Chávez Jr, a otro peleador de origen mexicano como lo es Munguía.

Durante la conferencia de prensa, surgieron muchas declaraciones, que generan ruido de cara al pleito a celebrarse en la Arena T-Mobile.

Las palabras de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la Conferencia de Prensa | Canelo vs Munguía

CANELO ÁLVAREZ

“Esta pelea es una gran fuente de orgullo para mí, ya que se trata totalmente sobre México. Estoy orgulloso de destacar a mi país de esta manera frente al mundo entero. La gente será la gran ganadora este 4 de mayo, y todos están invitados a lo que será la gran fiesta mexicana.

“El defender mi título indiscutido es algo muy importante para mí. Esto se trata de hacer historia grande. Quiero que mi legado sea que yo haya hecho historia una y otra vez. Eso es lo que me motiva a seguir defendiendo mis cinturones y seguir otorgándole grandes peleas a la gente.

“Jaime Munguía es muy respetuoso y también es un gran boxeador hambriento de gloria que se ha ganado el derecho de contar con esta oportunidad una y otra vez dentro del ring. Todos se darán cuenta de lo grande que esta pelea será para todo México el 4 de mayo.

“Munguía es un boxeador disciplinado que también golpea duro. Un golpeador potente, y a mí me gusta afrontar desafíos así. Quiero enfrentarme a oponentes que estén tan hambrientos como yo, y él es el tipo de peleador capaz de dar espectáculo para la gente.

“Estoy muy orgulloso y entusiasmado por lo genial que será la semana de esta pelea. La gente estará demostrando su orgullo mexicano en cada esquina. Habrá bandas, norteños y mucha alegría. Ya quiero que llegue la hora de demostrarle a la gente lo linda que es una fiesta mexicana tanto dentro como fuera del cuadrilátero”.

JAIME MUNGUíA

“Estoy muy agradecido con Canelo y con todos aquellos que lograron concretar esta pelea para llegar a este día tan especial. Hemos estado esmerándonos mucho para esta pelea, ya que será enorme para México.

“Yo siempre he admirado a Canelo, y me he sentido orgulloso por él. Solía idolatrarlo y quería emularlo. Ahora cuento con la chance de enfrentarlo, y ojalá que yo pueda llegar a donde él está ahora muy prontp.

“Freddie Roach no es solamente un gran entrenador, sino que también es una gran persona y un gran motivador. Él siempre me motiva a entrenar duro y seguir adelante.

“Estamos listos para este scenario y para darle una gran pelea a la gente, con mucha confianza en nosotros mismos”.

“Este es apenas el comienzo de la mejor parte de mi carrera. He logrado muchas cosas, pero creo que recién estoy llegando a mi plenitud.

“El respeto entre nosotros es mutuo. Queremos enorgullecer no solamente a los mexicanos en México, sino que también a todos los mexicanos alrededor del mundo. Esta será una gran fiesta y una gran pelea mexicana.

“Nuestras respectivas peleas contra John Ryder fueron completamente distintas. Aprovechamos nuestra oportunidad, pero cada pelea es distinta y no tomaremos demasiado de la pelea de Canelo contra Ryder”.

EDDY REYNOSO, Manager y Entrenador de Canelo

“Aprecio todo lo que se ha hecho para que esta pelea se haga realidad y que todos nosotros estemos aquí. Ya saben que cada pelea entre dos mexicanos será una batalla sin cuartel. Esta pelea lo será todavía más, ya que dos boxeadores mexicanos irán en busca de todos y cada uno de los cuatro cinturones.

“Le demostraremos al mundo que el boxeo mexicano es el mejor del planeta. Trabajaremos muy duro para estar a punto este 4 de mayo, e invitamos a todos para ver una gran pelea. La afición será la verdadera ganadora.”.

FREDDIE ROACH, Entrenador de Munguía

“No hay nada más grande que esto. Dos de los mejores peleadores del mundo, y yo estoy a cargo de que uno de ellos esté preparado. Jaime posee una ética de trabajo tremenda, y nosotros estaremos preparados para conseguir los títulos”.

TOM BROWN, Presidente de TGB Promotions

“Este evento es muy especial, y se llevará a cabo durante el fin de semana del Cinco de Mayo. Esta velada totalmente mexicana será una de las contiendas del Cinco de Mayo más esperadas de los últimos años.

“PBC contó con un 2023 fantástico. Tuvo un año legendario con eventos masivos por pay-per-view. Nosotros en TGB Promotions y PBC estamos entusiasmados por poder otorgar más eventos líderes de la industria, y queremos seguir Adelante con otro año histórico destacando a las estrellas más grandes y a las mejores veladas boxísticas de clase mundial”.

OSCAR DE LA HOYA, Ejecutivo y CEO de Golden Boy Promotions

“Estamos por ser testigos de algo verdaderamente especial entre dos boxeadores mexicanos. Lo que me enorgullece más que nada es que el mundo entero en verdad estará viendo esta pelea. Ya quiero verlos a todos allí el 4 de mayo”.