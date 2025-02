Las primeras palabras de Santiago Gimenez en su presentación con el Milan

Este martes 4 de febrero del 2025, Santiago Gimenez fue oficialmente presentado con el conjunto de Milan. Giménez llega al conjunto rossonero firmando un contrato hasta 2029, en su presentación estuvo acompañado de Zlatan Ibrahimovic y pudo dar sus primeras palabras.

Te puede interesar: Santiago Giménez se despide del Feyenoord con emotivo mensaje

“El Milan es como un traje a medida”

El delantero mexicano confesó que su sueño desde niño era jugar en Europa y ahora que llegó al Milan busca dejar huella en el equipo. Además, reveló que es un equipo hecho como un traje a medida

“Uno de mis sueños de niño era jugar en Europa y ahora que estoy aquí quería jugar en los clubes más grandes. Ahora puedo hacerlo. Mi objetivo es dejar huella en un equipo tan importante. Para mí, el Milan es como un traje a medida, hay pasión, fuerza, hambre de victoria y me identifico con estos valores y este deseo de ganar. Es un club hecho a mi medida”.

Por otra parte, detalló los motivos por los que terminó escogiendo el número 7, el cúal quedó disponible con la salida de Álvaro Morata.

“El 7 tiene muchos significados, estaba disponible y era el de ‘Sheva’ (Shevchenko), una gran motivación para mí. Y en la Biblia es el número perfecto, no tuve dudas”.

Por otra parte, Santiago Giménez detalló que hará todo lo que pueda con el equipo, dejó de lado el individualismo y resaltó el trabajo en equipo. Por lo que no quiso prometer un número de goles.

“Más que números, puedo prometer que haré todo lo que pueda. No creo en el individualismo, creo en el trabajo en equipo y el Milan me parece un equipo competitivo. A nivel personal no prometo un número de goles, sino sólo que haré todo lo posible por este club”.



Por último, Giménez se mostró orgulloso de representar a México y se siente tranquilo ya que sabe que tendrá a su lado a todo el país.

“Todo jugador tiene la responsabilidad de llevar la bandera de su país. México es un país muy unido, buscamos lo mejor para todos. Tendré a mi lado a todo mi país y eso me llena de orgullo”.