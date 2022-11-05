Los defensas de la Selección Mexicana que serían titulares en Qatar

Estamos 16 días de que arranque el Mundial de Qatar 2022. La Selección Mexicana ya se encuentra en Girona, España, como parte de su preparación para la Copa del Mundo; donde se medirá a Irak y Suecia, el 9 y 16 de noviembre, respectivamente, duelos que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca.

Para el primer encuentro, Gerardo Martino ya habría definido el tridente ofensivo. De acuerdo a nuestro insider, David Medrano, el 'Tata' estaría alineando a Henry Martín, delantero del América; y por las bandas a Alexis Vega, de Chivas, y Uriel Antuna, de Cruz Azul.

Te puede interesar: Los capitanes de México en los Mundiales de la FIFA

Los defensas de México que serían titulares en Qatar 2022

Este viernes, parece que se resolvió el tema de la saga defensiva; el mismo Don Deivid compartió, Guillermo Ochoa defendería el arco; por las bandas estarían Jorge Sánchez y Jesús Gallardo, mientras que la dupla de centrales estaría confirmada los futbolistas de Rayados, Héctor Moreno y César Montes.

Las únicas dudas siguen estando en los tres jugadores que estarían en el medio campo; donde están convocados Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Luis Chávez, Erick Sánchez, Edson Álvarez. Aunque la ventaja la parecen tener Álvarez y Herrera, solo faltaría el interior.

Te puede interesar: Raúl Jiménez daría paso a un costado de la Selección Mexicana

Calendario de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022

El debut de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022 será el próximo 22 de noviembre, cuando se vean las caras contra Polonia; el 26 llegará la prueba más díficil, frente a Argentina, una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo; y cerrarán la Fase de Grupos ante Arabia Saudita, el 30 del mismo mes.

En caso de clasificarse a los Octavos de Final, que se disputarán entre el 3 y el 6 de diciembre, y por ser parte del Grupo C, es muy probable que jueguen entre el 3 y 4 del mes ya mencionado.

