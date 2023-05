Histórico del Feyenoord defiende las críticas a Santiago Giménez

Feyenoord se quedó en la línea para meterse a las Semifinales de la Europa League, y nuevamente Santiago Giménez fue uno de los grandes señalados por el periodista neerlandés de ESPN, Kenneth García: “Lo único que terminó llevándose es pura frustración e irritación. No ha sido capaz de dejar su marca en dos partidos importantes contra la AS Roma. No pesó y cayeron”, sentenció.

Santiago Giménez dejó ir una acción muy clara dentro del área, cuyo remate pasó por encima del marco, lo que habría significado el boleto a las Semifinales de la Europa League. Un partido complicado para El Bebote, quien tuvo la férrea marca a sus espaldas y con escasas opciones hacia el marco, motivo por el cual ha sido justificado por Willem van Hanegem, integrante de Naranja Mecánica en el Mundial de Alemania 1974.

Esto opina Diego Cocca del grupo que le tocó a México en la Copa Oro 2023

Te puede interesar: VIDEO: La espectacular salvada de Guillermo Ochoa ante Sassuolo

La derrota ante Roma no cayó nada bien en la prensa neerlandesa, por lo que las críticas a los jugadores del Feyenoord no se hicieron esperar, sin embargo, Willem van Hanegem salió en defensa de Santiago Giménez asegurando que no contó con el justo respaldo del equipo para tener más opciones de cara al marco.

“¿Viste en el partido al delantero?”, preguntan a Willem van Hanegem, a lo que respondió: “¿De qué hablas? ¿Son estúpidos? De ese delantero depende, porque está ahí. Si tienes dos laterales que no aportan nada y eres delantero, estás acabado. Todo está fijado en ese centro. No tienen que preocuparse por nuestros extremos. Está tan ocupado. En general es una misión sin esperanza”, mencionó para el podcast AD Football.

Además, el exfutbolista del Feyenoord se mostró contundente sobre el rendimiento que ha tenido el equipo de Santiago Giménez a lo largo de la temporada, pese a tropezar en la Europa League, “Todos estamos tan ansiosos... ¿Por qué estás arriba allí? ¿Solo por diversión? No, porque has demostrado que eres el mejor este año”, dijo sobre la temporada con el Feyenoord.

Te puede interesar: Wolverhampton le muestra la salida a Raúl Jiménez en la Premier League

El equipo de Santiago Giménez tuvo el pase en sus manos duran gran trámite del partido, pero una genialidad de Paulo Dybala en los minutos finales del encuentro mandó el juego a tiempo extra, donde los italianos se acabaron imponiendo con autoridad en los Cuartos de Final. El equipo neerlandés se concentrará en la Eredivisie, donde continúan siendo líderes y cada vez más cerca del título.