Definidas las 21 jugadoras que representarán a México en India 2022

El próximo 11 de octubre, dará inicio la Copa del Mundo Femenina Sub-17, en la que México se medirá a los rivales del Grupo C (China, Colombia y España). Ana Galindo, directora técnica de la escuadra dio a conocer los nombres de las 21 jugadoras que viajarán a India.

México 1-0 Perú | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

Convocadas para la Copa del Mundo

Porteras: Renatta Cota (América), Camila Vázquez (Atlas), Carmen López (DKSC)

Defensas: Natalia Colín (Toluca), Giselle Espinoza (Concorde Fire FC), Michel Fong (Tijuana), Katherin Guijarro, Ana Mendoza (Pumas), Daniela Meza (Atlas), Lauren Omholt (DKSC)

Te puede interesar: La polémica continúa en la Selección Española Femenina

Medias: Maribel Flores (Slammers FC HB Koge), Sofía Jiménez (Puebla), Julie López (LAFC SO CAL), Jade Martínez (DKSC), Grecia Pineda (Pumas), Montserrat Saldivar (América), Fátima Servín (Monterrey), Valerie Vargas (Beach FC)

Delanteras: Tatiana Flores (Chelsea), Layla Sirdah (Tophat SC), Alice Soto (Pachuca)

Calendario de la Selección Mexicana

Un día después de la inauguración del torneo (12 de octubre), la escuadra azteca debutará contra China en el DY Patil Stadium. Tres días más tarde, se verá las caras con una vieja conocida: España, quienes en la edición anterior (Uruguay 2018), derrotaron a México en la final.

Cerrarán esta fase de grupos ante Colombia. Si los 90 minutos regulares terminaran en empate, se irían a penales directo para determinar quién se lleva los tres puntos.

De cada grupo avanzarán dos escuadras, para dar inicio a los cuartos de final que comienzan el 21 de octubre. Las semifinales se disputarán el 26 del mismo mes; y los últimos partidos del torneo, la final y el del tercer lugar, serán el 30 de octubre en el Navi Mumbai.

Te puede interesar: 15 futbolistas nominadas para el primer ‘Golden Girl’

Equipos participantes en India 2022

En total serán 16 selecciones las que harán el viaje al continente asiático para intentar convertirse en las mejores del mundo. De la Confederación Asiática de Futbol habrá tres representantes, India, como anfitrión, tuvo calificación automática. También estarán China y Japón.

El continente africano será representado por Nigeria, Marruecos y Tanzania, estas últimas dos participarán por primera ocasión en un torneo de la categoría. De Concacaf serán México, Canadá y Estados Unidos.

Por parte del sur del continente americano irá Brasil, Chile y Colombia, quien nunca ha avanzado de grupos. Por último, de la UEFA irá Alemania, Francia y España, esta última como defensora del título.