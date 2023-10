Aficionada comete una locura con tal de ver a Boca Juniors

El fútbol mueve muchas pasiones y está lleno de anécdotas de los aficionados que hacen de todo con tal de ver a su equipo en vivo y sentir la vibra de un estadio lleno para apoyar al equipo.

Tal fue el caso de una fanática del equipo de Argentina, Boca Juniors, ella hizo algo que no cualquiera haría, fue en un partido de semifinales de la Copa Libertadores entre los argentinos contra el Palmeiras de Brasil.

También te puede interesar: Red Bull anuncia a quien sería el REEMPLAZO de “Checo” Pérez

¿Qué hizo la aficionada?

En la semifinal de ida en la Copa Libertadores, el resultado fue e 0-0 entre Boca Juniors contra el Palmeiras, por lo que todo se definiría en el partido de vuelta en el Allianz Parque de Brasil, la casa del Palmeiras.

Horas antes del pitido inicial una señora declaró lo que había hecho con tal de ver a su amado equipo en un partido de alta intensidad.

“Si, renuncie. no me daban los dos días que necesitaba para venir y por Boca uno hace cualquier cosa, hay que estar. Renuncié el día de mi cumpleaños, no me lo podía perder”, afirmó para medios argentinos.

Ella mandó a segundo plano su trabajo con tal de ver el partido y para su fortuna, Boca avanzó a la final en un partido cardiaco que se decidió en penales, por lo que los nervios estaban a tope y después de haber renunciado a su trabajo, la fanática se pudo ir satisfecha a casa.

El club argentino ahora se enfrentará ante el Fluminense en la Final de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Jorge Almirón buscan empatar al Independiente en máximos ganadores del certamen con siete y Boca tiene seis. Por otro lado, el Fluminense busca coronarse por primera vez en el torneo más importante de Sudamérica.

También te puede interesar: Confirman dopaje de Paul Pogba