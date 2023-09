Jardine responde a las “ayudas arbitrales” de las que acusan al América

Las Águilas del América no pudieron irse con un triunfo de la cancha del Nemesio Diez tras empatar 1-1 en contra de los Diablos Rojos del Toluca, el club de Coapa se puso adelante en el marcador con una anotación de Diego Valdés en la primera parte del cotejo.

En la jugada del empate de los mexiquenses existe una posible falta sobre Kevin Álvarez, la cual fue una de las jugadas polémicas que dejó el encuentro; los azulcremas también se vieron envueltos a media semana en otro decisión arbitral dudosa en su segundo gol en contra de Querétaro.

“Del foul a Kevin en el gol de Toluca nadie habló. Cuando me siento perjudicado hablo. En el juego ante Atlas derriban a Diego con una llave de judo y asumo que el lance de Lichnovsky es dudoso. No me he sentido favorecido. Creo que los árbitros pensando en no beneficiar al América son muy duros con nosotros como ahora”, analizó André Jardine sobre el trabajo arbitral que ha recibido desde su llegada al América.

¿Cuándo volvería Henry Martín a la titularidad?

El capitán de las Águilas Henry Martín tuvo actividad en contra del Toluca, pero fue como revulsivo, ya que entró de cambio por Julián Quiñones en el segundo tiempo; el yucateco aún no ha logrado recuperarse al 100% de la lesión que lo alejó varias semanas de los terrenos de juego, sin embargo el estratega brasielñño dio información de cuándo podrá el 21 del América volver a aparecer en un once titular.

¿Por qué Henry Martín no fue titular contra Toluca?

“Falta muy poco (regreso de Henry a la titularidad). Lo he hablado con él, así como con Jona, que son jugadores importantes. Vienen de un tiempo parados. Henry no se sentía al 100 para iniciar y la siguiente semana va a estar muy cerca de esto y la siguiente fecha FIFA va a ser importante porque podremos meter más cargas e intensidad para que cuando jueguen se sienten bien. Después de la fecha FIFA los veremos a los dos en su mejor nivel”, informó el director técnico carioca sobre el actual estado de salud de Henry Martín.

