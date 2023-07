El delantero que Cruz Azul le robará a las Chivas

La Máquina de Cruz Azul busca seguir reforzando el ataque para el Apertura 2023 y tras no conseguir concretar el fichaje del delantero mexicano, Alan Pulido, los cementeros están cerca de cerrar la contratación de un canterano de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

José “Tepa” González estaría muy cerca de llegar a la Máquina de Cruz Azul y competir por un puesto en el ataque con Augusto Lotti. La opción del “Tepa” se abrió al no concretarse el fichaje de Alan Pulido y ante la negativa de negociar por parte del Puebla por Guillermo Martínez o los Diablos Rojos del Toluca por Edgar López.

Te puede interesar: OFICIAL: Cruz Azul anuncia a su nuevo defensa para el Apertura 2023

José González fue de las piezas fundamentales del Tapatío la temporada pasada para convertirse en campeón del Apertura 2023 y campeón de campeones en la Liga BBVA Expansión MX, con seis anotaciones y un hat-trick en la ida frente a los Potros de Hierro del Atlante.

Memo Ochoa compara a los delanteros de la Selección Mexicana

Eduardo “Mudo” Aguirre aclara polémica con Cruz Azul

Eduardo Aguirre debutó de la mejor forma con los Rojinegros del Atlas, anotándole gol a Cruz Azul, equipo que curiosamente intentó ficharlo unas semanas antes y la contratación no se pudo concluir. En ese tema el “Mudo” aclaró que no tiene rencor a la institución celeste y que respeta al club al que pudo llegar.

“Yo la verdad nunca tuve nada contra Cruz Azul, siempre he pensado que las cosas se dan por algo, esta vez no se dio con Cruz Azul y no tengo nada, no tengo rencor con ellos, al contrario, es un club que respeto por toda su historia y pues nada, el festejo fue como para liberar un poco de todo esto, porque me pasó algo en el dedo, sentía que la tenía de malas por lo de la espalda y todo eso, fue una liberación total de todo lo vivido estos últimos 6 meses”, mencionó Eduardo Aguirre en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

Por otro lado, cuando se le cuestionó al atacante sobre qué pasó realmente con Cruz Azul y porque su fichaje nunca terminó por concretarse, el “Mudo” aseguró que sigue con la duda, y que se quedó con las ganas de saber qué ocurrió esa semana en la Ciudad de México.

“Nunca supe, qué pasó, se decía que lo de la lesión, que entre directivas, no tuve nunca una razón, nunca supe muy bien lo que pasó, me fui con esa duda también. Yo me quedé con ganas de saber qué fue lo que pasó y pues nada, estoy igual como ustedes con esas dudas. Nos tocó estar una semana, como nueve días en el hotel esperando”.