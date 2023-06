Este sería el nuevo delantero de las Chivas para el Apertura 2023

Las Chivas Rayadas del Guadalajara tuvieron un excelente torneo a pesar de sufrir mucho en el tema de la delantera y la falta de gol con sus ejes de ataque, el equipo dirigido por Veljko Paunovic llegó hasta la instancia de la final y se quedó con el subcampeonato del Clausura 2023.

Tras la lesión de José Juan Macías, Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos fueron los encargados de buscar el gol en el ataque rojiblanco, pero no fue suficiente para convencer al cuerpo técnico, directiva y afición de cara a la siguiente temporada.

Te puede interesar: Hugo Sánchez recomendaría a Santiago Giménez para jugar en España

Juan Pablo Vigón habla tras la victoria frente a Chivas en la Final del Clausura 2023 | Liga BBVA MX

En la cantera, el Tapatío se coronó en la Liga BBVA Expansión Mx no sólo durante el Clausura 2023, sino también como Campeón de Campeones, llave donde el eje de ataque, José “Tepa” González convirtió un “hat-trick”, vital para el nuevo título del cuadro tapatío.

En cuanto a sí el “Tepa” merece y tendrá una oportunidad en el primer equipo de Chivas para buscar ser titular, el mismo atacante mostró serenidad y paciencia al terminar el campeón de campeones frente al Atlante.

“Realmente soy paciente con mis oportunidades, tengo la certeza de que van a llegar. Si no es Chivas, será en otro lado, pero que sepan que aquí hay goleadores, en esta liga. Estoy tranquilo porque se consiguió el resultado, a veces cuando no se consigue el resultado no se premia como se debe el proceso, pero se logró”, mencionó para Azteca Deportes el “Tepa” González.

Te puede interesar: OFICIAL: Tigres anuncia DT para el Apertura 2023

Por otro lado, días atrás, el director deportivo de la institución tapatía, Fernando Hierro habló de lo caro y complicado que es el mercado del futbol mexicano, por lo que la cantera se vuelve una opción importante para reforzar al Guadalajara.

“Tenemos que ser realistas. Es verdad que el mercado interno (Liga BBVA MX) no es fácil, el mercado interno es muy caro. Una cosa es querer y otra cosa es traspasar. Estamos muy contentos con nuestros jugadores, es una realidad que tenemos seis meses”, puntualizó Fernando Hierro.

Mucho se habla de Alan Pulido, Javier Hernández o Carlos Vela, pero la realidad es que la cantera rojiblanca lleva tiempo esperando una oportunidad.