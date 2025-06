El delantero que Raúl Jiménez quiere que fiche el Fulham aunque cueste 10 millones de dólares

El América necesita una revolución en su plantel y comenzar a hacer grandes cambios si quiere regresar a conquistar títulos y sobre todo a ganar por fin el torneo internacional que tanto se le ha negado en los recientes años y una de las voces autorizadas es sin duda la de Raúl Jiménez , canterano azulcrema y que vive grandes momentos en Europa, pero quien también reconoció que en estos momentos no está regresar a México.

“Siempre he querido más, nunca me he conformado con lo que ya tengo. Si puedo seguir compitiendo al más alto nivel por mucho años, yo estoy feliz, yo sé que tengo la capacidad y si hay algún equipo que confía en mí, qué mejor”, dijo Raúl Jiménez.

Raúl Jiménez quiere a Alexis Vega de compañero

En una entrevista con el canal de YouTube Vamos Show, Jiménez reconoció que le gustaría ver a Alexis Vega enfundado en la casaca del Fulham pues sabe de su capacidad y de lo que le puede aportar al equipo, reconociendo que es uno de los mexicanos que mejor nivel atraviesa actualmente.

“Ahorita, por como está, a Alexis Vega. Creo que está viviendo un buen momento y creo que ayudaría mucho. Está haciendo un trabajo increíble en Toluca... tiene la versatilidad de jugar por fuera, por en medio como un segundo punto o como extremo, no solo una posición fija”, resaltó el atacante.

Raúl Jiménez aun no tiene fecha del retiro

Para Raúl Jiménez es elemental que las Águilas se refuercen y conocen la exigencia que tiene el club, pues logró salir campeón con él y posteriormente migrar a Europa con el Atlético de Madrid, pero lamentablemente no le fue tan bien en España como él hubiera esperado.

“¿Por qué no (retirarme en Premier League)? Pero también me gustaría volver al América, algo que también me gustaría hacer, pero uno nunca sabe qué puede pasar”, añadió a su entrevista.

Jiménez tuvo un episodio desagradable en su carrera y vida personal que lo pudo dejar fuera de las canchas, pero recientemente es el futbolista que tiene en sus hombros a la Selección Mexicana y que estpa muy cerca de la marca del Chicharito Hernández como el mejor goleador del Tricolor.