Este equipo no ganó la Champions League, pero TODOS sus delanteros ya ganaron premios en el Mundial 2026

La UEFA Champions League de la temporada 2025-26 tuvo como campeón al Paris Saint Germain, sin embargo, los mejores delanteros que se han visto hasta el momento en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pertenecen al Bayern Múnich. El conjunto alemán formó un trio de ataque letal con el colombiano Luis Díaz, el inglés Harry Kane y el francés Michael Olise. Todos ellos y han dado de qué hablar en el torneo con sus respectivas selecciones.

El trio del Bayern se luce en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El primero en mostrarse al mundo fue Olise, quien fue titular en la victoria de Francia contra Senegal por 3-1 en la primera jornada de la Fase de Grupos. El extremo de 24 años jugó los 90 minutos y asistió a Kylian Mbappé para que marcara el primer gol del encuentro al minuto 66, anotación que fue vital para destrabar el partido. Gracias a su desempeño, recibió el premio al MVP del duelo contra los africanos.

Kylian Mbappé|MEXSPORT

El segundo protagonista en aparecer en escena fue Kane. El delantero inglés también estuvo desde el inicio frente a Croacia y disputó los 90 minutos dentro del terreno de juego. Su desempeño fue crucial para que Los Tres Leones consiguieran los tres puntos, ya que marcó un doblete antes de que finalizara la primera mitad. El partido terminó con un marcador de 4-2 a favor de Inglaterra y Harry también se llevó el premio al MVP del encuentro.

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Finalmente, fue ‘Lucho’ Díaz quien cerró la primera jornada de la Fase de Grupos con una actuación estelar. En su primer partido en una Copa del Mundo, el delantero cafetero jugó 89 minutos y se despachó con una asistencia de lujo para el primer gol de Colombia y luego marcó el 2-1 parcial para volver a aventajar a su equipo. Los sudamericanos vencieron por 3-1 a Uzbekistán y el atacante del Bayern también obtuvo su premio a MVP del partido.

Our boys are tearing it up 🔥 pic.twitter.com/pbYnPiRfDf — FC Bayern (@FCBayernEN) June 18, 2026

Cómo fue el camino de Bayern Múnich en la Champions League

El Bayern Múnich fue uno de los grandes protagonistas de la Champions League. El equipo alemán firmó una fase liga casi perfecta, en la que terminó segundo de la tabla general, solo por detrás del Arsenal, y dejó claro desde el inicio que tenía argumentos para pelear por el título.

En esa primera etapa, el conjunto bávaro consiguió triunfos importantes ante rivales como Chelsea, Club Brugge, PSG, Sporting CP, Union Saint-Gilloise y PSV. Su única caída fue justamente ante Arsenal, equipo que más tarde también llegaría hasta la final del torneo.

|REUTERS

Ya en la fase de eliminación directa, Bayern mostró su versión más dominante en los octavos de final. El equipo alemán aplastó a Atalanta con un global de 10-2, luego de ganar 6-1 en Italia y 4-1 en Múnich, una serie que lo confirmó como uno de los candidatos más serios de Europa.

El gran golpe llegó en cuartos de final, cuando eliminó al Real Madrid. Bayern ganó 2-1 en el Santiago Bernabéu y después cerró la llave con un 4-3 en Alemania, para avanzar con un global de 6-4 ante uno de los clubes más fuertes de la competencia.

Sin embargo, su camino terminó en semifinales ante el PSG. En la ida, los alemanes cayeron 5-4 en París en uno de los partidos más espectaculares de la edición. En la vuelta, empataron 1-1 en Múnich, resultado que no les alcanzó para avanzar. Así, Bayern quedó eliminado por un global de 6-5 ante el equipo que terminó llegando a la final y que, posteriormente, se consagró campeón.