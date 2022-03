Este será el ataque de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA

Javier Hernández no irá al Mundial de Qatar 2022. De acuerdo con información de nuestro insider, David Medrano, el máximo goleador de la Selección Mexicana, el ‘Chicharito’, no volverá a ser convocado, mientras Gerardo Martino este al mando del conjunto nacional.

“Ya se enviaron los papeles la semana pasada para los futbolistas que militan fuera del país, y a pesar del buen momento de Javier Hernández, no. No se envió convocatoria al LA Galaxy para Hernández. Está claro que el ‘Chicharito’ no jugará la Copa de Mundo de Qatar”, aseguró Medrano en Los Protagonistas.

¿Quiénes serán los convocados en el ataque de la Selección Mexicana?

El mismo Don David, confirmó quienes serán los tres atacantes que serán estarán en la lista para la última Fecha FIFA del Octagonal Final de la Concacaf, rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“Santiago Giménez podría ocupar el lugar de Rogelio Funes Mori en caso de no alcanzarse a recuperarse de la lesión que presenta. El ‘Chaquito’ estaría junto a Raúl Jiménez y Henry Martín en el ataque de la Selección Azteca”, agregó nuestro insider.

¿Qué partidos le restan a México en el Octaginal Final?

La Selección Mexicana está a tres partidos de terminar su participación en el Octagonal Final de la Concacaf. El conjunto que dirige el ‘Tata’, se encuentra en la tercera posición, empatado con Estados Unidos con 21 puntos, ambos por debajo de Canadá que es líder con 25 unidades.

El primero de los tres partidos que encarará México será ante la escuadra de las Barras y las Estrellas, el próximo 24 de marzo, encuentro que será clave para la clasificación a la justa mundial, partido que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.

Después visitará a Honduras, uno de los terrenos de juego más complicados de toda la eliminatoria, pues los aficionados catrachos hacen sentir con canticos y abucheos su casa, el 27 del mismo mes; para cerrar en el Estadio Azteca contra El Salvador, donde ya podrían tener el boleto para Qatar 2022.