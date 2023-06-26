Sirenas Mexicanas conquistan El Salvador

En la primer semana de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, las sirenas mexicanas han dado la casta en El Salvador, ganando 3 medallas para México, este domingo Nuria Diosdado conquistó el Oro en la categoría de estilo libre con una puntuación de 161.2500, sumando su segunda presea en la competencia.

El sábado Nuria y Joana Jiménez también conquistaron el Oro en la prueba de Duetos técnico, en donde las mexicanas obtuvieron una puntuación de 222.1617 puntos para hacer sonar el himno en lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Resumen: México 4-0 Honduras | Grupo B, Copa Oro 2023

Te puede interesar: Oro para México en judo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La dupla del momento en Natación Artística

El día de ayer Joana también se subió al podio de forma individual, luego de quedar en segundo lugar en la prueba de solo técnico, quedando sólo por debajo de la participante Colombiana, por lo que la dupla que consiguió la medalla de Oro en la Serie Mundial de Egipto se adjudica dos medallas cada una en los Juegos Centroamericanos.

La dupla de mixtos entre Itzamary García y Diego Villalobos también sumaron una presea en los Centroamericanos, subiéndose al podio en segundo lugar en la prueba de duetos mixtos técnico.

Rumbo a París 2024

A las Sirenas Mexicanas aún les falta competir por equipos en donde se espera que consigan más medallas para la delegación mexicana, después de meses de incertidumbre en donde no recibían el apoyo de las entidades deportivas, hoy han vencido a la ley y al deporte, demostrando que son una potencia en la disciplina.

Después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe viajarán a Fukuoka, Japón, el próximo mes de Julio en donde enfrentarán a lo mejor del mundo, sin embargo, la clasificiación a Juegos Olímpicos de Paris 2024 la tendrán que buscar en los Juegos Panamericanos de Santiago a finales de año, en donde sólo los ganadores del Oro irán a la justa olímpica.

Te puede interesar: México gana primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2023