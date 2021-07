Demanda a sus padres por ser concebido sin su consentimiento

Raphael Samuel, un joven de origen indio de 27 años de edad ha decidido demandar a sus padres por haberlo concebido sin su consentimiento.

Samuel, considera que haberlo concebido es una actitud hipócrita, lo trajeron al mundo sin pensar en las dificultades de la vida. Asegura que pensaron únicamente en su propio placer.

Antinatalismo se extiende por el mundo

El pensamiento de Raphael Samuel, es una idea que comparte con muchas otras personas. Este joven pertenece a un movimiento en India denominado como antinatalista, en el que exortan a que las personas se abstengan de tener hijos por motivos morales, ya que concebir a un niño en medio de las dificultades existentes en la vida no es más que el puro placer de los padres.

“Amo a mis padres, y tenemos una gran relación, pero ellos me tuvieron por su alegría y su placer. Mi vida ha sido asombrosa, pero no veo por qué debería someter otra vida al alboroto de la escuela y la búsqueda de un trabajo, especialmente cuando no pidieron existir”.

Para Raphael Samuel, un buen padre debería ser más importante un niño que sus deseos y necesidades. Incluso compara la procreación con la esclavitud y el secuestro, advierte a los niños indios que no le deben nada a sus padres.

El antinatalismo es una posición filosófica, política o demográfica contraria a la reproducción y el nacimiento de seres humanos. Cuestiona cualquier nacimiento, al considerar que la sobrepoblación puede tener consecuencias desastrosas para la humanidad y el ambiente.

Aunque la idea se remonta a la antigua Grecia, las redes sociales le han dado un gran impulso. Están dispersos por el mundo y sus creencias se fundamentan en una variedad de razones.

Entre ellas están las preocupaciones sobre la herencia genética, no querer que los niños sufran, el concepto de consentimiento y las preocupaciones o problemas que representa un nuevo individuo en el mundo.