Padre e hijo presumen haber anotado en Eurocopa

Luego de los 90 minutos, Italia no podía encontrar la forma de superar a Austria en los octavos de final de la Eurocopa, hasta que el mediocampista Federico Chiesa logró hacer una genialidad dentro del área para marcar el tanto que encaminó la victoria de los azzurros en tiempos extra.

La anotación del también futbolista de la Juventus fue el primer tanto para el marcador 2-1 a favor de los italianos sobre los austriacos. Además de lo emotivo de un gol in extremis, ahora un padre y un hijo ya pueden presumir haber marcado en un partido de la máxima competición de selecciones de la UEFA.

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Hace 25 años, Enrico Chiesa anotó en la Eurocopa de Inglaterra

Hace 25 años, Enrico Chiesa era integrante de la Selección Italiana que asistió a la Eurocopa de Inglaterra 1996. Y en el segundo partido de la fase de grupos, anotó el único tanto para su país en la derrota 1-2 ante la República Checa. Ahora fue su hijo, quien pudo conseguir este honor, pero con un resultado diferente.

Apenas este año, también Federico Chiesa había conseguido igualar otro logro de su progenitor, cuando anotó dos goles en un partido de la Champions League con la Juve. Así también se convertían en el primer padre e hijo que marcaban un doblete en esta competición.

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Otras coincidencias que los relacionan más, es que Enrico fue compañero de Roberto Mancini en la delantera de la Sampdoria en los años 90. Ahora, es el técnico de su hijo en la Selección de Italia. Mientras que los dos compartieron vestidor con el veterano portero Gianluigi Buffon, el padre en el Parma y el hijo en la Juventus.

Si bien, tienen algunas condiciones diferentes, lo que está claro es que el olfato goleador se lleva en la sangre. Ahora el reto de Federico Chiesa será tratar de superar la gran carrera de su padre y en esta Eurocopa cuenta con una oportunidad muy buena para empezar a ganar un trofeo que nadie lo tiene en su familia.