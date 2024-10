Demichelis le responde a los aficionados de Rayados que les abuchearon

Esto luego de que en Monterrey se despertó una gran expectativa para que el conjunto regiomontano siguiera con el buen paso después de la contundente victoria en el Clásico Regio de la semana pasada.

Sumado a que la ‘Pandilla’ contaba con una impresionante hegemonía cuando recibían a la escuadra de la UNAM en el ‘Gigante de Acero’, con paso perfecto de nueve victorias en sus nueve encuentros que habían tenido en este escenario.

¿Demichelis, efrentado con la afición de Rayados?

Esto provocó la rechifla y los abucheos de un sector de seguidores que se dieron cita a este duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2024, pero el estratega argentino salió a defender a sus jugadores.

“Claro que después de ganar dos Clásicos en siete días, no volver a ganar acá en casa parece ser no satisfactorio en el resultado, sobre todo cuando lo miras al punto de la clasificación y no era lo que salimos a buscar, pero sí estoy contento con el desarrollo, no con el resultado del partido, sino cómo se fue manejando dentro del mismo, el equipo en todas sus líneas”, declaró.

Demichelis enfatizó que los Rayados controlaron el trámite del partido sin sufrir en ningún momento, además de felicitar a los Pumas por el buen planteamiento que hicieron de visitantes.

Rayados, ante una de las pruebas más complejas

‘Micho’ destacó que por primera vez pudo repetir alineación y que ahora se prepararán para una de las visitas más complicadas que hay en la LIGA BBVA MX por la jerarquía del rival.

“Claro está que ir a jugar a la casa del América no es fácil, pero acá tampoco es fácil en ninguno de los partidos contra cualquiera de los rivales. Independientemente de eso, que sabemos a dónde vamos, es importante que nosotros sigamos sosteniendo las formas”, explicó.

El Monterrey se enfrentará a las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes este domingo 27 de octubre en punto de las 20:05 horas, tiempo del centro de México.

