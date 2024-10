Demichelis se rinde ante el América: “Por algo es el bicampeón”

Martín Demichelis, reconoció que la derrota en el estadio Ciudad de los Deportes, a manos del América, por la Jornada 14 del Apertura 2024, no fue lo que presupuestaron antes de viajar desde la Sultana del Norte.

“Siempre las sensaciones son malas, lo perdimos al final, pero no jugamos bien, volvimos a tener un retroceso en nuestra búsqueda de juego. Lo habíamos hecho bien en las últimas semanas, hoy volvimos a no hacerlo bien, debemos buscar el porqué, debemos ser objetivos, tenemos dos partidos en casa, tenemos que llegar de buen ánimo a la liguilla”, dijo en conferencia.

Demichelis y lo que debe mejorar su equipo

El entrenador argentino se mostró insatisfecho con lo realizado por sus dirigidos en el terreno de juego; sin embargo, también le dio mérito al conjunto azulcrema y reconoció la labor que hace su homólogo, André Jardine.

“Claro está, por algo es el bicampeón, es el que más posesión tiene y, desde el análisis, lo sabíamos; no fuimos el equipo intenso que queríamos ser, que fuimos en el Clásico, por ahí empatamos con Pumas, pero hoy llegamos tarde, tuvimos muchas imprecisiones, hoy no manejamos, cuando no estás bien para recuperar y jugar, el resultado es esto”, reflexionó.

El apoyo del estratega argentino para Ambríz

El timonel sudamericano, quien vive su primer semestre al frente de los Rayados, defendió al mediocampista, Fidel Ambríz, quien fue señalado como uno de los principales responsables de la derrota que el cuadro regiomontano se llevó del choque entre las dos plantillas más costosas de la Liga BBVA MX.

“A ver, ¿equivocarse? Puede ser cualquiera, Fidel venía de dos partidos muy buenos, un chico con un despliegue buenísimo; con la edad que tiene, tiene 100 partidos, hay evolución y de los errores se aprende, acá todos salimos juntos, no tenemos culpabilidad, no solamente es el pase de Fidel, regalamos los dos goles, se notó relajado, empatamos en una jugada desafortunada para el de América, el cambio emocional debió ser nuestro, no hemos estado bien, hay que aceptarlo”, finalizó.

