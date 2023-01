Les demostraré que soy un boxeador de élite: Gervonta Davis

El peleador estadounidense Gervonta Davis, saldrá al ruedo este sábado exponiendo su cetro de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo ante Héctor Luis García, desafío en el que además anhela demostrar que es un boxeador de élite.

Gervonta, apodado ‘Tank’, tendrá en Washington su pelea 28 en el profesionalismo, es considerado uno de los más importantes del momento, pero ahora está excluido de los listados de The Ring y BoxRec en los mejores libra por libra, y busca despejar dudas de su calidad.

Te podría interesar: CEJITAS VALLADARES REGRESA DE JAPÓN COMO CAMPEÓN; RESULTADO QUEDA A DEBER

“Yo solamente quiero deslumbrar a la audiencia, y demostrar que soy uno de los mejores en la actualidad”, mencionó en rueda de prensa y reiteró que “yo demostraré que soy uno de los peleadores de élite hoy en día”.

Para ello se ha comprometido a vencer a Héctor Luis García este sábado en la Capital One Arena, basándose en su trabajo en el gimnasio, teniendo también como fórmula de la victoria, el nocaut.

Te podría interesar: LAS 5 PELEAS QUE LA AFICIÓN ESPERA PARA EL 2023

Showtime

Gervonta Davis, listo para demostrar sus facultades

Luego de pasar por un problema con la ley, Gervonta ha dejado los problemas atrás para encarar el duelo ante Héctor Luis García, con los objetivos claros.

Te podría interesar: PICASSO Y PANTERA NERY SE ENFRENTAN EN REDES SOCIALES

“Me he entrenado muy duro, y sé que (Héctor) ha dicho algunas cosas que me motivaron bastante. No se van a querer perder esta pelea, y yo me aseguraré de que él la pase mal. Busquen sus palomitas antes de la pelea, ya que van a querer mantenerse pegaditos a sus asientos. Les prometo que verán fuegos artificiales”.

Le lanzó otro mensaje de advertencia al dominicado de 31 años, señalando que si comete errores, los pagará caros en el ring.

“Lo último que quiero decirle a Héctor es que mejor que estés listo. Me he entrenado de gran manera con Héctor entre ceja y ceja. Que no se te ocurra cometer varios errores, ya que si cometes más de uno la noche no te durará nada”, sentenció.