El guiño de los jugadores del América a Dennis Bouanga

El Club América ha generado gran expectación en el mercado de fichajes con su interés en Denis Bouanga, delantero estrella del LAFC y al interior de las Águilas ya lo esperan con muchas ansias.

“Es un gran jugador. Lo hemos enfrentado un par de ocasiones por la posición que nos toca estar cerca. Aquí es bienvenido el jugador que quiera sumar, aportar y hacer bien las cosas. Si llega, lo vamos a arropar como otro más, hacerle saber lo que es el club y que vamos por todo”, mencionó Israel Reyes en conferencia de prensa.

Israel Reyes revela el momento del América

Además de la opinión del seleccionado mexicano por el posible fichaje de Bouanga el defensor de las Águilas confesó que es difícil asimilar el momento no tan agradable para los azulcremas y salir adelante luego de que hace poco consiguieron un tricampeonato en el fútbol mexicano.

“Cuando estas tan acostumbrado a ganar partidos y con dos años muy buenos donde casi no se perdía, pesa. Sabemos que no es nuestra realidad, estamos en proceso de cambio, hemos tenido bajas importantes que han pesado un poco. De alguna forma tratamos de suplir con lo que André nos pone, lo que más pesa son los resultados y nos consta. Las tratamos con el peso debido a cada derrota. De alguna forma, como a cualquier equipo, duele y pesa, más cuando juegas tantas finales en dos o tres meses. Nos pesa, lo tomamos con responsabilidad por la institución en la que estamos. No nos damos golpes de pecho, venimos de una Final y ahora tenemos otro partido el fin de semana y en tres días otro torneo. No nos damos golpe de pecho y le debemos dar vuelta a la página”, puntualizó Israel Reyes.

América se medirá a Necaxa este sábado en punto de las 21:00 hrs y lo podrás disfrutar a través de la pantalla de Azteca 7.