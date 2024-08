Denuncian a los aficionados de Cruz Azul por actos racistas en la Leagues Cup 2024

Este martes 6 de agosto del 2024, la afición de Cruz Azul fue señalada a través de redes sociales por haber hecho comentarios racistas contra un jugador de Philadelphia Union tras el partido ante la Máquina en la Leagues Cup 2024.

El conjunto de Philadelphia decidió sacar un comunicado en sus redes sociales, luego de que el jugador, Damion Lowe, revelará en las historias de su cuenta de instagram que fue víctima de abuso racial al recibir varios mensajes durante el partido ante Cruz Azul. Es por eso que el equipo de la MLS quiso mostrarle su apoyo al jugador.

“Defensor del Philadelphia Union, Damion Lowe fue víctima de abuso racial a través de las redes sociales luego del partido del domingo por la noche contra Cruz Azul. El club apoya a Damion y ha informado sobre la publicación a los funcionarios de la Major League Soccer y la Leagues Cup. No hay lugar para el racismo en nuestro deporte”.

Te puede interesar: TODOS los equipos de la Liga MX clasificados a los Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup 2024

Un par de horas después, la Leagues Cup decidió contestar al comunicado de Philadelphia y se solidarizó con Damion Lowe y el equipo de la MLS por los actos racistas ya que no hay lugar para el odio.

“La Leagues Cup se solidariza con Damion Lowe y @PhilaUnion en la condena del reciente incidente de abuso racista. No hay lugar para el odio en nuestro juego”.

Leagues Cup stands with Damion Lowe and @PhilaUnion in condemning the recent incident of racist abuse. There is no space for hate in our game. https://t.co/xA1FuVrGP0

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2024