El deporte que no sabías y va a regresar para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Diversos deportistas se están preparando para llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y dar lo mejor para representar a sus países. En este sentido, los mismos atletas de Estados Unidos esperan expectantes su participación como anfitriones.

Tigres vs Xolos EN VIVO y GRATIS, cuartos de final vuelta Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Así es el caso de la delegación estadounidense que representará a un deporte que pocas veces ha sido incluido en la competición olímpica: el sóftbol. Esta disciplina está lista para regresar al programa deportivo para marcar un hecho histórico en la ciudad que lo vio nacer.

Te puede interesar: Fortnite anuncia el final de capítulo más ambicioso de su historia y un proyecto cinematográfico con Quentin Tarantino

El sóftbol regresa después de muchos años a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

En 2028 se producirá un hecho histórico deportivo: será la primera vez que un país recibe por segunda ocasión al sóftbol en una cita olímpica. Esto se traduce en un homenaje directo a sus raíces y al crecimiento que este deporte ha tenido en Estados Unidos y en el mundo.

En esta edición, el sóftbol formará parte de un paquete combinado junto al béisbol: las mujeres competirán en sóftbol y los hombres en béisbol, reafirmando la presencia de ambas disciplinas hermanas en el escenario olímpico.

Los Ángeles 2028 representará la sexta ocasión en que el sóftbol forme parte del calendario oficial. Su debut fue en Atlanta 1996 y también pasó por Sídney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Tokio 2020.

Te puede interesar: Así es el auto de Memo Ochoa que pocos conocen y cuánto puede llegar a costar

¿Cómo se jugará al sóftbol en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Aunque comparte origen y algunas dinámicas con el béisbol, el sóftbol presenta características particulares: se juega con una pelota más grande, en un campo más pequeño y tiene un estilo de lanzamiento distinto, ya que es realizado por debajo del hombro en un movimiento circular capaz de alcanzar más de 112 kilómetros por hora.

El formato de competencia también es diferente, con partidos de 7 entradas en lugar de 9. Para 2028, los encuentros olímpicos se disputarán en Oklahoma City, a unos 2.000 kilómetros de Los Ángeles. En total, participarán 6 países del torneo.