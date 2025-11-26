Así es el auto de Memo Ochoa que pocos conocen y cuánto puede llegar a costar

Guillermo Ochoa ha salido de los focos tras fichar por el AEL Limassol de Chipre. El experimentado portero mexicano sueña con ser llamado para disputar el Mundial 2026 con México , pero mientras tanto, disfruta de lujos que se ha podido dar gracias a su extensa carrera por Europa. Muchos no lo saben, pero ‘Memo’ cuenta con una camioneta valuada en miles de dólares de la marca estadounidense, Chevrolet.

Este es el coche que conduce Memo Ochoa

Reportes indican que Ochoa conduce un Chevrolet Tahoe de color negro, una elección que no solo resalta el gusto sobrio del portero, sino que remarca su interés por la tecnología y la comodidad en cada uno de sus trayectos. Si bien no se trata de un Ferrari, el portero mexicano puede darse este tipo de lujos gracias a su gran salario , el cual le permite llevar a cabo una vida tranquila en Chipre.

Crédito: Chevrolet

El valor del vehículo de Memo Ochoa

Ser dueño de un Chevrolet Tahoe no es para cualquiera, sobre todo porque su precio ronda los $70,000 dólares, es decir, aproximadamente $,1300,000 pesos mexicanos. No obstante, para una persona como el ‘Memo’ Ochoa, esta inversión cobra sentido, principalmente porque se transforma en una herramienta esencial para su día a día, dejando de ser un simple capricho del guardameta.

TE PUEDE INTERESAR:



Las características más sobresalientes del coche de Memo Ochoa

La Chevrolet Tahoe destaca por su potente motorización, diseñada para mover su enorme carrocería con solvencia. Generalmente, incorpora motores V8 de gran cilindrada que ofrecen una combinación equilibrada entre fuerza y respuesta, ideales para carretera y remolque. En versiones más recientes también aparecen opciones más eficientes y sistemas que optimizan el consumo sin comprometer el rendimiento. Su conducción se siente robusta, estable y preparada para trayectos largos o exigentes.

Crédito: Chevrolet

En tecnología, la Tahoe incorpora un sistema de infoentretenimiento intuitivo con pantalla táctil de generoso tamaño, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Incluye puertos USB repartidos por la cabina, WiFi integrado y múltiples asistencias de conducción como alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo. Todo está orientado a que el conductor tenga una experiencia más segura, conectada y fácil de usar.

En cuanto a confort, la Tahoe ofrece un interior amplio, con asientos espaciosos y materiales que transmiten solidez. Las tres filas permiten transportar a familias numerosas sin sensación de encierro. Además, el sistema de suspensión está pensado para suavizar baches y vibraciones, mientras que el aislamiento acústico reduce el ruido exterior. Su maletero es muy generoso, ideal para viajes. Es un vehículo pensado para quienes buscan espacio, comodidad y un andar tranquilo en cualquier situación.