Premios Oscar 2025: Los 6 deportistas que han ganado un Premio Oscar

Ya se acercan los Premios Oscar 2025 que será la 97ª vez que se organiza el evento que ve a las estrellas más grandes de Hollywood festejar los logros de la industria del cine. Como en años previos el evento usará al Teatro Dolby como sede el 2 de marzo. Este año no hay películas deportivas que quedaron nominadas ni tampoco deportistas que en el pasado han logrado quedarse con el premio codiciado.

Te puede interesar: Pumas anuncia DT para el juego contra Chivas de la Jornada 10 del Clausura 2025

La NBA y el cine en los Premios Oscar

Entre la lista de atletas que han logrado ganar un Oscar destaca un deporte más que los otros como la NBA ya ha visto a varias de sus estrellas llevarse el premio. Quizás el nombre más reconocido entre todos los ganadores también fue el primero en ser honrado con la victoria de la estatua dorada. Kobe Bryant fue nominado en 2018 y se ganó el premio de mejor cortometraje animado con su película “Dear Basketball”, una adaptación de un poema que escribió cuando terminó su carrera como jugador profesional.

Los otros deportistas de la NBA que han recibido la distinción no han estado tan directamente involucrados como lo fue Kobe Bryant ya que solamente fueron acreditados como productores mientras que Bryant escribió su película. Los otros premiados de la liga de basquetbol más conocida en el mundo son Stephen Curry y Shaquille O’Neal quienes en 2022 ayudaron a producir el documental corto “Long Live the Queen” sobre Luisa Harris, una jugadora de basquetbol. No solo ellos ganaron el premio sino también Kevin Durant y Mike Conley. Ayudaron a producir una película titulada “Two Distant Strangers” que se quedó con el premio de mejor cortometraje en el 2021.

El deportista más exitoso en Hollywood

El deportista que más destaca en la industria cinematográfica definitivamente es Matthew A. Cherry. El exjugador de NFL era receptor en la Universidad de Akron en Ohio y formó parte de la NFL de 2004 a 2007 cuando decidió dedicarse al cine. En 2020 la película “Hair Love,” escrita, producida y dirigida por el mismo Cherry se ganó el premio de mejor cortometraje animado y le dedicó su victoria a Kobe Bryant quien había fallecido un mes previo a la ceremonia y ganó en la misma categoría dos años antes.