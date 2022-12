Descansa en paz, ‘O Rei': Cronología de la salud de Pelé

El mundo del deporte está de luto. Luego de pasar un mes en el hospital, Pelé ha perdido la batalla y ha muerto este 29 de diciembre a los 82 años de edad.

Cronología de la salud de Pelé

La salud de la leyenda de Brasil se fue comprometiendo poco a poco. En agosto de 2021, ‘O Rei’ fue diagnosticado con un cáncer de colon, al cual dio inicio con tratamiento. Incluso, fue ingresado al hospital en varias ocasiones para recibir la quimioterapia recomendada por los especialistas.

Fue el 4 de septiembre, cuando el astro brasileño fue intervenido para extirparle el tumor y parte del intestino. Desde ese momento, Edson Arantes do Nascimento tuvo que visitar el hospital para seguir cuidando de su salud recibiendo quimioterapia.

Durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando Pelé volvería a recaer en el hospital. Ahora, alarmando al mundo por las noticias que llegaban mediante actualizaciones de sus familiares a través de redes sociales.

El sábado 3 de diciembre de 2022, Pelé fue trasladado al nosocomio, no obstante, no era para seguir recibiendo el tratamiento acordado. Se informaba que ‘O Rei’ había pasado a una unidad de cuidados paliativos debido a que Pelé ya no respondía a las quimioterapias. El cáncer de colon había pasado a metástasis.

A pesar de permanecer en un hospital de Sao Paulo, Pelé no dejaba de alentar a la Selección de Brasil, dando mensajes de apoyo mientas en el Mundial le rendían diversos homenajes.

Para el 22 de diciembre la salud empeoró. Desde el hospital Albert Einstein se informaba que la leyenda necesitaba de mayores cuidados relacionados a las disfunciones renales y cardiacas.

Las actualizaciones de los familiares continuaban dando un mensaje de esperanza. Agradeciendo el afecto del mundo.

El 23 de diciembre, la hija de Pelé, Kely, compartiría otra imagen abrazada de su padre. Aquí vamos, en la lucha y en la fe. Una noche más juntos”.

Este jueves 29 de diciembre, el mundo llora la partida de uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos. Descanse en paz, Edson Arantes do Nascimento, ‘Pelé.