¿Nueva lesión? Revelan estado físico de José Juan Macías

Luego de casi tres torneos sin actividad por lesión, José Juan Macías fue el elegido por Fernando Gago, director técnico, para ser el titular en el centro del ataque de Chivas en el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX y, luego de tres jornadas, el mismo delantero del Rebaño Sagrado compartió su sentir en la rodilla tras su larga espera para regresar a las canchas.

A través de redes sociales, José Juan Macías comentó que, tras su larga recuperación, tiene que gestionar las cargas en su rodilla; además, agregó que está en condiciones perfectas; a pesar de los rumores que establecían que podría haber recaído de la lesión que lo marginó de la actividad en la primera división del futbol mexicano.

Se descarta nueva lesión en la rodilla de José Juan Macías

Es FALSOOOOO que JJ Macías se haya lesionado otra vez la rodilla. Falso, falso, falso. Acabo de hablar con gente de Chivas!



¿De dónde salió eso? 🤔

Pudiera ser que no sea convocado para hoy, pero por una ligera sobrecarga muscular. Nada grave.

No caigan en Fake News amigos. pic.twitter.com/hMPvT1NyTe — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) January 30, 2024

Como producto de la gestión en la carga de su rodilla, José Juan Macías no estaría disponible para el enfrentamiento Chivas vs Toluca, correspondiente a la jornada 4. Luego de tres partidos del Rebaño Sagrado en el torneo Clausura 2024, el #9 rojiblanco suma 191 minutos de juego; sin embargo, aún no ha anotado gol en el certamen.

Los siguientes partidos de Chivas en el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX

Este martes 30 de enero, Chivas volverá a las canchas en el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX: el conjunto dirigido por Fernando Gaga recibirá a Toluca en el Estadio Akron para su duelo correspondiente de la jornada 4; posteriormente, el domingo 4 de febrero, visitarán al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. El conjunto rojiblanco es uno de los siete equipos que no conoce la victoria luego de 18 días de actividad en el presente certamen del futbol mexicano.

El partido Chivas vs Toluca, de este martes 30 de enero, podrás disfrutarlo a través de la señal de Azteca 7 en punto de las 20:50 horas, en punto de las 20:50 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana; además, el compromiso estará disponible a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: sitio web y aplicación oficial.

