DT de Francia deja un mensaje fuerte por el árbitro argentino para el partido ante Marruecos

La previa de los cuartos de final entre Francia y Marruecos ha estado marcada por un componente ajeno a lo táctico: la designación arbitral. La FIFA ha confirmado que el juez argentino Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en el duelo que se disputará este jueves en Boston, una decisión que ha despertado murmullos en el entorno galo debido a la procedencia del colegiado. Didier Deschamps cree que el seleccionado campeón del mundo es un potencial rival en la final, aunque mantuvo cierta mesura a la hora de declarar.

Ante los cuestionamientos sobre si la nacionalidad del árbitro podría influir en el desarrollo del encuentro, el seleccionador francés optó por la prudencia en la rueda de prensa previa al partido. Lejos de alimentar el fuego de la polémica, el técnico buscó institucionalizar la figura del juez. "Mi tarea es confiar en los árbitros. Espero que el señor Tello y sus asistentes, que dirigirán mañana, estén al mismo nivel que el señor Letexier y su equipo arbitral, que dirigieron otro partido", sentenció Deschamps, estableciendo una vara alta para el desempeño del argentino en un cotejo que promete ser de altísima intensidad física y táctica.

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Deschamps habla de Francia vs Marruecos

El estratega fue enfático al desviar cualquier duda sobre un posible sesgo en la dirección del partido. Para Deschamps, el foco debe mantenerse exclusivamente en el campo de juego y en la capacidad de su equipo para superar al conjunto marroquí, la gran sorpresa de la edición 2026. "Evidentemente, siempre hay decisiones que pueden dar lugar a debate. Todo depende del lado en el que uno esté. Pero yo considero que nuestro rival es Marruecos. No voy a considerar al árbitro como un adversario; al contrario, está ahí para aplicar las reglas del juego de la manera más justa posible", concluyó el técnico, intentando cerrar el capítulo de las especulaciones antes de que el balón comience a rodar en Boston.

La designación de Tello, quien ha tenido participaciones destacadas en el circuito sudamericano, será puesta a prueba en un escenario donde Francia busca consolidar su camino hacia el título frente a una selección marroquí que llega con el apoyo masivo de su afición y la ambición de hacer historia en los cuartos de final.