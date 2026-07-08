¿Lidera Argentina? Cuál es el seleccionado con más penales a favor en la historia de los Mundiales

El reciente penal sancionado a favor de la Selección Argentina en el duelo de octavos de final frente a Egipto —malogrado por Lionel Messi— no solo marcó el pulso del partido, sino que reafirmó un dominio estadístico histórico para la Albiceleste. Con esta ejecución, los sudamericanos se consolidan como la selección que más penas máximas ha recibido en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™.

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El registro histórico sitúa a Argentina en la cima de un podio prestigioso y, a veces, polémico. A continuación, el detalle de los equipos con mayor cantidad de penales a favor desde la creación del certamen:



Argentina, 19 penales a favor (13 convertidos)

España, 18 (16)

Francia 17 (16)

Brasil 15 (11)

Inglaterra 15 (14)

Alemania 15 (13)

México 15 (11)

La cifra de Argentina es aún más impactante si observamos su vigencia reciente. El equipo lidera también el ranking de penales recibidos en los últimos dos mundiales, acumulando 9 ejecuciones (seis en Qatar 2022 y tres en la presente edición 2026), lo que refleja una tendencia constante en el juego ofensivo.

|REUTERS

Messi, el jugador que más penales ejecutó en Mundiales

En el plano individual, la estadística tiene un nombre propio. Lionel Messi no solo encabeza la lista de jugadores con más penales ejecutados, sino que también ostenta el registro de mayor cantidad de fallos. El capitán argentino ha demostrado una enorme capacidad para generar faltas dentro del área, pero la eficacia desde los doce pasos ha sido un desafío complejo.

Líderes en ejecuciones desde el punto penal:

Lionel Messi: 8 ejecutados (4 anotados)

8 ejecutados (4 anotados) Harry Kane: 7 ejecutados (6 anotados)

7 ejecutados (6 anotados) Cristiano Ronaldo: 5 ejecutados (4 anotados)

5 ejecutados (4 anotados) Rob Rensenbrink: 4 ejecutados (4 anotados)

4 ejecutados (4 anotados) Gabriel Batistuta: 4 ejecutados (4 anotados)

4 ejecutados (4 anotados) Eusébio: 4 ejecutados (4 anotados)

4 ejecutados (4 anotados) Asamoah Gyan: 4 ejecutados (2 anotados)

La estadística de Messi, con 4 goles convertidos de 8 intentos, lo coloca como el jugador que más veces ha tomado la responsabilidad, pero también como aquel que más veces ha visto frustrado su grito de gol desde el punto penal. Pese a esto, su injerencia para forzar estas acciones sigue siendo un arma letal para el esquema argentino en instancias decisivas.