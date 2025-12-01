Descubre quiénes son todos los ganadores de la Copa Libertadores y la Champions League

El futbol internacional recién vivió una nueva final del futbol de Conmebol donde los equipos brasileños protagonizaron el partido definitivo por convertirse en el mejor equipo de América. En dicho duelo donde Flamengo venció por la mínima ante Palmeiras, se cumplió una nueva entrega de la saga de futbolistas que consiguieron la Copa Libertadores y la Champions League.

“¡Juárez la salva en la línea! Jugada increíble mantiene el 0-0 | Cuartos de Final”

¿Qué futbolistas han ganado la Copa Libertadores y la Champions League?

El futbol sudamericano tiene en la Libertadores de América su torneo más importante, por ello es un símil de lo que representa la UEFA Champions League en Europa. Ante eso, hay jugadores que concretan el sueño de levantar alguna de las dos, aunque hay un grupo selecto que pudo ganar los dos torneos a lo largo de su carrera. En su mayoría, son futbolistas nacidos en Brasil.

Este es el listado actualizado tras finalizar el torneo sudamericano del 2025:

Cafú - Libertadores con Sao Paulo en 1992 y 1993 / Champions League con Milán 2007.

Libertadores con Sao Paulo en 1992 y 1993 / Champions League con Milán 2007. Juan Pablo Sorín - Libertadores con River Plate en 1996 / Champions League con Juventus en 1996.

Libertadores con River Plate en 1996 / Champions League con Juventus en 1996. Dida - Libertadores con Cruzeiro en 1997 / Champions League (x2) con Milán en 2003 y 2007.

Libertadores con Cruzeiro en 1997 / Champions League (x2) con Milán en 2003 y 2007. Roque Junior - Libertadores con Palmeiras en 1999 / Champions League con Milán en 2003.

Libertadores con Palmeiras en 1999 / Champions League con Milán en 2003. Walter Samuel - Libertadores con Boca Juniors en el 2000 / Champions League con Inter de Milán en 2010.

Libertadores con Boca Juniors en el 2000 / Champions League con Inter de Milán en 2010. Carlos Tévez - Libertadores con Boca Juniors en 2003 / Champions League con Manchester United en 2008.

Libertadores con Boca Juniors en 2003 / Champions League con Manchester United en 2008. Ronaldinho - Libertadores con Atlético Mineiro en 2013 / Champions League con Barcelona en 2006.

Libertadores con Atlético Mineiro en 2013 / Champions League con Barcelona en 2006. David Luiz - Libertadores con Flamengo en 2022 / Champions League con Chelsea en 2012.

Libertadores con Flamengo en 2022 / Champions League con Chelsea en 2012. Neymar Jr - Libertadores con Santos en 2011 / Champions League con Barcelona en 2015.

Libertadores con Santos en 2011 / Champions League con Barcelona en 2015. Danilo - Libertadores con Santos en 2011 y con Flamengo en 2025 / Champions League (x2) con Real Madrid 2016 y 2017.

Libertadores con Santos en 2011 y con Flamengo en 2025 / Champions League (x2) con Real Madrid 2016 y 2017. Rafinha - Libertadores con Flamengo en 2019 / Champions League con Bayern Múnich en 2013.

Libertadores con Flamengo en 2019 / Champions League con Bayern Múnich en 2013. Ramires - Libertadores con Palmeiras en 2020 / Champions League con Chelsea en 2012.

Libertadores con Palmeiras en 2020 / Champions League con Chelsea en 2012. Julián Álvarez - Libertadores con River Plate en 2018 / Champions League con Manchester City en 2023.

Libertadores con River Plate en 2018 / Champions League con Manchester City en 2023. Marcelo - Libertadores con Fluminense en 2023 / Champions League con Real Madrid en 2016, 2017, 2018 y 2022.

Libertadores con Fluminense en 2023 / Champions League con Real Madrid en 2016, 2017, 2018 y 2022. Jorginho - Libertadores con Flamengo en 2025 / Champions League con Chelsea en 2021.

¿Quiénes se unieron al listado de ganadores de Copa Libertadores y la Champions League en este 2025?

Con el triunfo del Mengao en la edición 2025, se agregó un solo hombre al listado. Aunque Danilo ya ganó la Champions League, ya había ganado la Libertadores con Santos, por eso sus cifras terminaron en dos Copas de Europa y al momento dos Copa Libertadores. Por eso la historia de Jorginho es la que toma relevancia, pues tras la consecución de la UCL con el Chelsea, ganó esta copa y se convirtió en el primer europeo en conseguir esta marca… aunque realmente él nació en Brasil.