El tricampeón mexicano jugará la Copa Libertadores 2025

Uruguay: tierra del asado, mates y la garra charrúa. Un país pequeño pero gigante en pasión, cuna de algunos de los futbolistas más emblemáticos de la historia, en donde un pibe mexicano gritó campeón. Xavier Bizcayzacú se sacó la capa de héroe y con su pierna zurda le dio el tricampeonato a su equipo, el Defensor Sporting.

“Fue muy especial este título, porque es el tercero consecutivo que conseguimos y también es un orgullo muy grande, tener un primer título profesional. De verdad que es una alegría inmensa, debíamos mantener la mística que teníamos de haber ganado 2 y considerar el tercero, yo con un gol de penal en la definición, la verdad que fue muy especial”, dijo el jugador nacido en Veracruz en una entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

¿Quién es Xavier Biscayzacú, jugador mexicano que disputará la Copa Libertadores 2025?

Xavier es hijo de un goleador que brilló en el futbol mexicano, Gustavo Biscayzacú. Tras el “Grillo” ahora es el turno del “Grillito”, un talento y herencia futbolística.



"Él me da muchos consejos, me ayuda con algunas cosas que yo a veces no entiendo y me las explica y siente que yo puedo aprender de él y tomar y sacar lo mejor de él. Es algo muy importante para mí, y siempre me ayudó desde que soy chiquito”, comentó el joven futbolista mexicano.

Xavier Bizcaysacú jugará la Copa Libertadores 2025

Gracias al futbolista veracruzano tendremos a un elemento nacional en la próxima Copa Libertadores de 2025.

“Es bastante especial, siendo mexicano jugar Copa Libertadores, porque bueno es una copa muy exigente muy difícil y estaría muy bueno que los mexicanos también se sumen a jugar la copa porque la diría mucho más entretenida. El fútbol de acá se basa en eso, acá le decimos la garra charrúa, que es bueno jugar con mucha actitud y con muchas ganas, siempre termina ganando el equipo que mejor físicamente está y así es acá", sentenció Xavier.