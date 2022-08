Deshaun Watson vuelve a insistir en su inocencia: “No agredí a nadie”

Deshaun Watson, mariscal de campo de los Cleveland Browns, insistió este jueves en que no agredió sexualmente a nadie horas después de que la NFL lo suspendió por once juegos y le impuso una multa millonaria por conducta sexual inapropiada expuesta por sendas demandas de veinticuatro mujeres.

“Siempre he defendido mi inocencia, siempre he dicho que nunca he agredido ni le he faltado el respeto a nadie, y siempre me he mantenido firme en que no agredí sexualmente a nadie”, expresó el ‘quarterback’ en conferencia de prensa.

El castigo que recibió Deshaun Watson

Watson fue suspendido este jueves por once juegos de la temporada 2022 y multado con cinco millones de dólares por la NFL y la Asociación de Futbolistas Profesionales (NFLPA) por las demandas de conducta sexual inapropiada que entablaron en su contra veinticuatro mujeres en 2021.

El castigo fue anunciado luego de que la liga apeló la sanción de seis juegos que un Comité Disciplinario, ordenado por la propia NFL y la NFLPA, le había impuesto en agosto pasado, a pesar de que Watson llegó a acuerdos confidenciales con 20 de las 24 demandantes.

Watson fue acusado de acosar a las mujeres durante sesiones de masaje que recibió durante su paso con los Houston Texans.

Luego del fallo emitido por la NFL el jugador insistió ante los medios de comunicación, como lo había hecho desde el inicio del proceso, en su inocencia, aunque dijo que acatará el castigo.

“Voy a continuar defendiendo mi inocencia, pero al mismo tiempo tengo que seguir adelante con mi vida y mi carrera, para lograrlo tengo que avanzar y dejar el orgullo a un lado”, puntualizó.

Los Browns destinarán un fondo para apoyar la prevención de abusos sexuales

También este jueves se anunció que la NFL y los Browns contribuirán, cada uno, con un millón de dólares que, combinados con la multa de cinco millones de Watson, crearán un fondo de siete millones para apoyar la prevención de abusos y conductas sexuales inapropiadas.

La suspensión de Watson comenzará a regir el 30 de agosto, al final de la pretemporada, una semana antes del comienzo de la campaña 2022.

El mariscal de campo será elegible para regresar el 28 de noviembre, en la Semana 13 en la que los Browns jugarán contra los Texans.