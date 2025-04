¿Despedida de Chicharito? El mensaje de Javier Hernández tras quedar fuera de la Liguilla con Chivas

Javier “Chicharito” Hernández publicó una historia en sus redes sociales horas después de quedar fuera del Play In tras empatar contra el Atlas en el Clásico Tapatío, la cual podría ser un adiós anticipado

Resumen: Tigres 2-1 Pumas | Jornada 17 Liga BBVA MX, Clausura 2025

Las Chivas Rayadas de Guadalajara quedaron eliminadas del Clausura 2025 tras no poder ganarle a los Rojinegros del Atlas y empatar 1-1 en la jornada 17, por lo que no superaron a los Pumas en la tabla general y se quedaron en el lugar 11 y fuera del Play In, sin embargo, uno de los puntos a resaltar es que ante la necesidad de anotar un gol más no usaron a Javier Hernández, quien se quedó en el banquillo.

Te puede interesar: La INCREÍBLE razón de Gerardo Espinoza para dejar en la banca a Chicharito Hernández

“Chicharito” aun tiene 6 meses de contrato con el Rebaño Sagrado, pero han surgido rumores de que la directiva de Verde Valle podrían darle salida a uno de sus canteranos históricos, para quitarse de encima su alto sueldo el cual de acuerdo a reportes es de 3.5 millones de dólares al año, cifra que podría ayudar a fichar algún refuerzo con la finalidad de apuntalar el equipo de cara al Apertura 2025 del futbol mexicano.

Horas después de haber terminado el partido en el Estadio Jalisco, en sus redes oficiales “Chicharito” Hernández publicó una historia que podría ser un mensaje de adiós a la afición de las Chivas en donde dice “los que ayudan a otros a brillar lo han entendido todo” además de que colocó una música con temática triste.

Los números de Javier “Chicharito” Hernández en el Clausura 2025

Te puede interesar: Los MEMES de Chivas tras su eliminación en el Clausura 2025

Javier “Chicharito” Hernández jugó un total de 606 minutos en el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX , dicha cantidad de tiempo de CH14 en el terreno de juego fueron repartidos en 11 partidos, de los cuales en 7 de esos fue el delantero titular del Rebaño y solo pudo marcar en una ocasión, el cual fue en la derrota de visita en contra del Atlético de San Luis.