La emotiva despedida de Joselu al Real Madrid

Este viernes 28 de julio del 2024, el conjunto del Real Madrid anunció la salida de Joselu de su plantel de cara a la temporada 2024-2025. Fue a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales que dio a conocer que tras hacer efectiva la opción para adquirir los derechos del jugador Joselu Mateo con el R.C.D. Espanyol, han llegado a un acuerdo para que llegue con el Al-Gharafa SC.

Joselu pone fin a segunda etapa con el Real Madrid, regresó para la temporada 2023-2024 y pudo disputar 49 partidos en los que marcó 18 goles y consiguió tres títulos: 1 Champions League, 1 Liga y 1 Supercopa de España.

El mensaje de despedida de Joselu

Joselu decidió publicar un mensaje en sus redes sociales para poder despedirse del club y de los aficionados. El delantero detalló que escribió el texto con mucha emoción y nervios, agradeció todo lo que ha vivido en el club, por hacerlo cumplir su sueño. Además, detalló que el presidente del club es muy grande y le agradeció a todos los aficionados, empleados del club y entrenador.

“Gracias:

Es la mejor palabra y la más adecuada para expresar todo lo que siento en este momento, en el que la emoción y los nervios apenas me permiten escribir. Gracias Real Madrid por todo lo que me has hecho sentir a lo largo de mi vida. Fuera y dentro. Dentro y fuera. Gracias por lo que me enseñaste siendo un chaval; gracias por haberme dado tantos ejemplos de grandeza y de humildad al mismo tiempo. Gracias por haber mantenido vivo mi sueño y por haberlo hecho realidad. Gracias Presi, eres muy grande, Gracias José Angel por tanto. Gracias a todos y a cada uno de los empleados del club más grande y ejemplar Gracias entrenador por tu forma de entender este juego. Gracias Equipo por ser mi familia, Gracias afición por tanta pasión, tanto cariño y esa complicidad que nos hizo volar. Hace años me marché pero jamás me fui. Hoy también me marcho pero en realidad me quedo. Gracias. JOSELU”.

