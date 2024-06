La emotiva despedida de Nacho Fernández al Real Madrid

Este martes 25 de junio del 2024, el capitán y defensor del Real Madrid, Nacho Fernández reveló a través de sus redes sociales que no seguirá en el equipo y decidió publicar una carta de despedida.

Nacho pone fin a una etapa de más de 20 años en el club merengue pues llegó desde muy chico para formarse en las categorías inferiores. El defensor se va del club, luego de haber ganado todo.

La emotiva carta de Nacho Fernández

Nacho decidió empezar dedicando unas palabras para despedirse del Real Madrid, detalló de forma breve lo que ha vivido en los últimos años. Además, explicó que es un decisión difícil pues desde niño quería jugar en el club pero que se despide tras conseguir ganar un título clave y se va a vivir una nueva experiencia en su vida.

“Quiero dedicaros unas palabras que son pocas para expresar todo lo que siento en este momento. Me despido del club de mi vida, el Real Madrid. Llegué con 10 años, me formé como persona y como jugador, aprendí a ganar y a perder, a luchar y a sufrir, a disfrutar, y a vivir siempre con ilusión y determinación. Aprendí todo lo que hoy soy. Llevo casi 25 años viniendo a entrenar todos los días al mismo sitio, que se dice pronto, aprendiendo los valores del madridismo, entregando mi vida y luchando por este escudo: me lo habéis dado todo. Es muy difícil para mí, pero ahora es momento de irme con la confianza y la tranquilidad de saber que siempre he dado lo mejor de mí para representar este escudo, dentro y fuera del campo. Cuando era niño, soñé muchas veces con jugar en nuestro estadio, el Santiago Bernabéu, y hoy tengo el honor de acabar mi etapa siendo el capitán que logró levantar nuestra 15* Champions. No existen palabras para expresar mis sentimientos. Siempre quise que mi final como jugador del Real Madrid fuera bonito y en lo más alto, y puedo deciros que tener uno mejor que este es imposible. Han sido meses de reflexión, de indecisión y de dudas, pero hoy vengo a contaros que necesito vivir una última y diferente experiencia junto a mi familia y este es el momento perfecto. Gracias, Real Madrid, por entenderme.”

