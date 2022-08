Las últimas palabras de Santiago Giménez con Cruz Azul

Santiago Giménez está viviendo el sueño, a unos días de firmar con el Feyenoord de la Eredivisie, regresó a nuestro país para terminar algunos tramites y despedirse de sus ahora excompañeros, jugadores, cuerpo técnico, directiva y staff de la Máquina de Cruz Azul, a quienes aseguró siempre llevará en el corazón.

“Estoy muy contento, sabía que no podía irme sin despedirme, todo ha sido muy rápido, es muy difícil dejar Cruz Azul pero también es muy emocionante estar en Feyenoord. Hoy vine a despedirme de mis compañeros y siempre los voy a tener en mi corazón”, mencionó ‘Santi’ en conferencia de prensa.

Santiago Giménez se despide y viaja para firmar con el Feyenoord

Santiago Giménez la familia que hizo en Cruz Azul

Sobre qué va a extrañar más de estar en México, el atacante confesó que el trabajar día a día en las instalaciones cementeras, pero ahora se encuentra con el compromiso de luchar por campeonatos en Países Bajos.

“Voy a extrañar de Cruz Azul el día a día, compañeros, cuerpo técnico, directiva, en el vestidor, los logros, han cambiado muchos jugadores, pero cada uno me ha dejado un aprendizaje y una experiencia única… se dice que en el futbol encuentras una familia y eso he encontrado en aquí.

“Soy una persona que me gusta vivir el día a día, no sé qué vaya a pasar con el equipo, pero te puedo asegurar que voy a dejar todo por el club, vamos a pelear campeonatos importantes y tratar de dar lo mejor de mí”.

Santiago Giménez sueña con ir al Mundial de Qatar 2022

Por último, Santiago puntualizó en que su otro sueño, el de ir al Mundial de Qatar 2022 sigue intacto y trabajará para cumplirlo.

“En la selección me veo como alguien que defiende a muerte la playera, no sé si estaré en la lista, pero en mis ojos quiero estar en la Copa del Mundo, me puedes preguntar y yo te diré que sí, todo queda en manos de Dios, sí se da estaré muy contento y si no se da trabajaremos para pelear el próximo”.