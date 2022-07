Santiago Giménez se despide y viaja para firmar con el Feyenoord

El futbolista mexicano, Santiago Giménez, viajó a Países Bajos para concretar su traspaso y firmar contrato con el que será su nuevo club, el Feyenoord de la Eredivisie.

Con mucha ilusión pero también nerviosismo, Santiago Giménez se despidió de su familia y gente cercana en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y viajó a Europa para cumplir uno de sus sueños.

Las declaraciones de Santiago Giménez

“Ansioso porque esto se haga, porque estoy cumpliendo un sueño...Uno lo sueña pero cuando lo vives empiezas a valorar lo que eres empieza un gran sueño”, declaró.

“Ir para allá es una gran manera de poder demostrar mi fútbol, platicó ante los medios de comunicación antes de partir”, añadió.

Sobre los sentimientos encontrados y la tristeza por dejar Cruz Azul, el club al que ha pertenecido desde su infancia, el delantero aseguró que se va agradecido con el equipo que le dio todo.

“Es difícil, me duele mucho me pone triste pero esto es un gran camino, me quedo con la novena, mi debut agradecido con toda la gente de Cruz Azul que es un club hermoso”.

Por último sobre los consejos que le ha dado su papá, el ex futbolista, Christian “Chaco” Giménez, mencionó. “Mi papá siempre me ha dicho que no hay nada más lindo que ver a un hijo crecer y como consejo que no pierda la humildad”.

Santiago Giménez realizará exámenes médicos en las próximas horas después de aterrizar en Países Bajos y sería presentado con su nuevo club el próximo fin de semana.

