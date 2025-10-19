Estos serían los destinos de los seleccionados mexicanos Sub-20

Aunque en voz de una gran parte de la afición mexicana, el combinado nacional de futbol no les generaba ilusión, la camada de muchachos del representativo Sub-20 regresó el interés por los partidos. El equipo cayó ante Argentina, pero se reporta que hay fuerte interés de equipos europeos por algunos de estos seleccionados mexicanos. Este es el reporte con los posibles destinos y lo que se habla alrededor.

Gilberto Mora: el niño que rompió la Liga MX con 16 años | MVP Jornada 6

Te puede interesar - ¿Cuál fue el mejor resultado de una Selección Mexicana Sub-20?

¿Quién quiere fichar a estos seleccionados mexicanos Sub-20?

La desilusión por perder y los siempre oportunos críticos aparecieron cuando los muchachos cayeron ante su similar de Argentina; sin embargo, todos coinciden en que hay mucho talento con los jóvenes mexicanos. Por eso, esto se habla alrededor de ellos.

Elías Montiel

El futbolista del Pachuca es de los jugadores que más experiencia cargaban encima, por lo que se indicó de distintas fuentes como César Merlo, que hay acercamientos de clubes como el Ajax o el Olympique de Marsella. Sin embargo, el problema con este hombre es que su cláusula es de entre 9 y 11 millones dólares.

Obed Vargas

El joven mexicoamericano que se decidió por México por las labores de Andrés Lillini con las selecciones juveniles mexicanas, terminará contrato con Seattle Sounders al finalizar la temporada. Eso facilita su salida a Europa, al ser agente libre, podría fichar con Sporting Lisboa… aunque se indica que en Bundesliga también le siguen la pista.

Hugo Camberos

El atacante del Guadalajara ha tenido (con oferta incluso) acercamientos del Club Brujas; sin embargo, se indica que los belgas llegaron con 6 millones de dólares para Chivas, aunque con un plan de pagos que al Rebaño no le convenció.

Gilberto Mora

Y la joya de la corona de esta generación mexicana (que es unos años menor que algunos) es el nacido en Chiapas. A este hombre ya le salieron multitud de “novias” en Europa. Sin embargo, se habla de que el plan de la familia y de Xolos es venderlo a un precio altísimo, al estilo de fichajes tipo Estevao o Vitor Roque en su salida a Europa. Ya se comunica que en España e Inglaterra interesa el mediocampista mexicano.