El “Chino” Huerta estaría a días de debutar en el futbol de Europa

Arranca el sueño europeo de César Huerta. El “Chino” ya está en Bélgica y podría sumar sus primeros minutos con el Club Anderlecht en los próximos días.

El ex jugador de Pumas fue uno de los elementos más determinantes en los últimos semestres en la Liga BBVA MX . Sis grandes actuaciones en el estadio Olímpico Universitario hicieron que grandes clubes europeos pusieran sus ojos en él.

“Que se queden tranquilos, pronto conseguirán lo que tanto anhelan, que es la ansiada octava, y también decirles que yo voy a ser el más feliz de que eso pase, que lo tengan por seguro, pronto lo van a tener. Una frase me dijeron, que no era canterano pero era el Rehecho en C.U. se me enchina la piel de decirlo y es algo que me voy a llevar conmigo toda la vida“, fueron las palabras de Huerta antes de partir a Europa.

El gran salto de Huerta al futbol Europeo

Por otro lado, se refirió al reto que representa jugar en una de las ligas del viejo continente.

“Feliz y nostálgico a la vez, porque obviamente es una decisión difícil el aceptar este reto, ir a jugar a Europa un sueño que tengo desde que era chiquito y estoy muy agradecido con Pumas porque me pudo dar la ayudar cuando nadie confió en mí para mostrar todo mi talento”, sentenció Huerta.

César debutaría el próximo fin de semana

Todo indica de que el “Chino” podría estar listo para su debut el próximo domingo, cuando su nuevo club enfrente al Brujas, todo dependerá de la adaptación del jugador y concretar la documentación requerida en el contrato.

César Huerta expresó su agradecimiento a los Pumas, club que se interesó en abrirle las puertas para que cumpliera su sueño de ir a Europa. El equipo felino deberá afrontar la baja del futbolista mexicano y ver la posibilidad de cubrir esa posición con un nuevo refuerzo de cara al torneo Clausura 2025.

