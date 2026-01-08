Apex Legends “Amplificación” enciende la acción con el evento Masacre Invernal

Respawn Entertainment ya lanzó la actualización de mitad de temporada de Apex Legends: Amplificación, introduciendo el nuevo evento por tiempo limitado Masacre Invernal, disponible desde ahora y hasta el 27 de enero. Esta actualización no solo transforma el campo de batalla con una temática invernal, sino que también redefine la jugabilidad con nuevas mecánicas de movimiento, cartas Comodín y ajustes significativos para Octane, Crypto y Newcastle.

Durante Masacre Invernal, los jugadores se dirigen a Olympus, donde la gran novedad son las patinetas eléctricas disponibles en el modo Comodín. Estas permiten atravesar coberturas, patinar por paredes para escapar del peligro y realizar trucos en el aire. Cada truco ejecutado otorga aumentos de velocidad y recompensas EVO, incentivando el juego agresivo y el dominio del movimiento. Encadenar combos no solo es espectacular, también es clave para maximizar beneficios durante la partida.

El evento también introduce nuevas cartas Comodín que añaden una capa estratégica adicional a los enfrentamientos. Congelación cerebral recompensa la precisión con daño adicional en disparos a la cabeza y ralentización de enemigos; Poción de amor otorga efectos de consumibles a aliados cercanos; y Salto protector regenera escudos cada vez que se utiliza una plataforma de lanzamiento, potenciando el juego en equipo.

En cuanto al meta, la actualización trae ajustes importantes a varias Leyendas. Octane ahora se cura más rápido con poca salud y obtiene acceso a Sobrecarga de estimulante, una habilidad defensiva que se activa en situaciones críticas. Su plataforma de lanzamiento recibe mejoras que aumentan el control aéreo y la movilidad del escuadrón. Crypto fortalece su rol de reconocimiento con un dron más eficiente, escaneos mejorados y un PEM que ahora apaga Amplificadores enemigos. Por su parte, Newcastle se consolida como un bastión defensivo con un escudo móvil más rápido, enfriamientos reducidos y mejoras que refuerzan tanto la ofensiva como la capacidad de rescate del equipo.

Masacre Invernal también llega con recompensas exclusivas, incluyendo aspectos legendarios con estética deportiva de invierno para Bloodhound, Alter y Fuse, además de armas temáticas disponibles en los packs del evento. Horizon destaca con su nuevo Aspecto de Prestigio Apex Stellaris, que incorpora animaciones únicas de rastro de salto y remate.

Con esta actualización, Apex Legends refuerza su apuesta por la movilidad, la experimentación y la evolución constante del meta, invitando a las Leyendas a dominar el frío y convertir Olympus en un verdadero campo de batalla invernal.